Discusión en Chile: convocado el plebiscito para la nueva propuesta de Constitución

El texto fue redactado por un consejo compuesto en su mayoría de fuerzas políticas de derecha opositoras al Gobierno progresista. En otro orden, abordamos la renuncia de la canciller de Perú. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-11-07T22:00+0000

El presidente chileno Gabriel Boric convocó de forma oficial el plebiscito para el 17 de diciembre, luego de recibir el texto por parte del Consejo Constituyente.El nuevo proyecto de carta magna, escrito por partidos políticos opositores, busca reemplazar al actual de 1980, heredero de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).El 7 de mayo se eligieron los 50 miembros del Consejo encargado de redactar el nuevo texto. El conservador Partido Republicano, liderado por el expresidenciable José Antonio Kast, se impuso con el 35% de los votos."Nuevamente, la ciudadanía decidirá si acepta o no la propuesta de una nueva carta magna", manifestó Boric.La necesidad de tener una nueva Constitución tomó fuerza durante el estallido social de 2019. En 2020 el 78% de los votantes aprobó el cambio, pero la iniciativa sufrió un primer traspié el 4 de septiembre de 2022, cuando no se aprobó en plebiscito.En aquella ocasión, el texto fue redactado con mayoría de partidos políticos progresistas.Vicencio explicó detalles de este proceso y las diferentes posiciones por parte de los partidos políticos."La ciudadanía está cansada y es probable que la participación, pese a haber voto obligatorio, no sea alta. Es probable que la opción 'En contra' se mantenga en las preferencias, aunque hay que ver el rumbo de esta campaña", señaló Vicencio.El experto se refirió también a particularidades del nuevo texto "con simbolismo cercano a la derecha conservadora", en particular en temas como salud, aborto y educación, entre otros.La mayoría de los partidos políticos ya han expresado su posición: la izquierda y la centroizquierda se inclinan por la opción "En contra" mientras que la centroderecha, derecha y ultraderecha optan por el "A favor".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la renuncia de la canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, a raíz del viaje de la presidenta Dina Boluarte a EEUU, y su fallida reunión con el mandatario anfitrión Joe Biden.Los congresistas acusaron a Gervasi de mentir para lograr la autorización del viaje de Boluarte a Washington, alegando una presunta reunión bilateral.En el escenario internacional, Perú "está en una condición de paria, donde la presidenta Boluarte no es priorizada ni considerada en las agendas", dijo a En órbita, la politóloga Eliana Carlín.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

