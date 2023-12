https://sputniknews.lat/20231219/putin-eeuu-ha-estado-asustando-a-europa-con-moscu--1146705574.html

Putin: EEUU ha estado asustando a Europa con Moscú

Putin: EEUU ha estado asustando a Europa con Moscú

Washington estaba muy preocupado por el acercamiento de Rusia a Europa, asustaba a otros países con Moscú, pero Moscú no iba a luchar contra Europa y no va a...

Sin embargo, la visión de los líderes europeos es diferente de la que les impone Estados Unidos, Putin resaltó que no creen que Rusia vaya a entrar en guerra contra Europa."Pero he hablado con muchos líderes y me dicen: '¿Por qué nos asustan? Entendemos que Rusia no va a entrar en guerra con Europa'. No vamos a luchar contra Europa ni siquiera ahora", afirmó.Putin mencionó las amenazas de funcionarios estadounidenses en el contexto de que, si Rusia gana en Ucrania, irá contra la OTAN. No obstante, el mandatario ruso subrayó que Rusia no necesita a los países del bloque y no los necesitará después. Agregó que esto se hace "para inducirles a pagar dinero".Rusia y Europa, separados por EEUUEstados Unidos "arrastró" deliberadamente a Rusia y Europa al conflicto en Ucrania, es decir, logró su objetivo, lamentó Putin. En cuanto a Ucrania, el dirigente ruso reiteró que Moscú no tenía otra opción y Washington se aprovechó de la situación.Putin subrayó que Rusia no podía observar las acciones de Estados Unidos en Ucrania. "Simplemente no podíamos comportarnos de otra manera. O teníamos que entregarlo todo y ver cómo se lo comían todo, devorando todo lo que era nuestro, nuestra herencia rusa autóctona. No podíamos hacerlo, y ellos se dieron cuenta de que no podíamos hacerlo, pero lo hicieron a propósito", destacó. A su vez, la actual generación de políticos europeos es impotente para enfrentarse a Estados Unidos, afirmó Putin.Sin embargo, se están produciendo cambios en la conciencia política de muchas naciones de Europa: ven que EEUU los está explotando descaradamente en su propio interés, declaró Putin. Enfatizó que los ciudadanos europeos empiezan a darse cuenta de lo que está ocurriendo, por lo que en la propia Europa "empieza a producirse un cierto cambio".Al mismo tiempo, EEUU quiere hacer con Rusia lo mismo que hizo con Europa, dividirla en pedazos, ya que no necesita un país como Rusia, proclamó Putin."El objetivo es inequívoco: meter a Ucrania en la OTAN. Recordemos que en 1991 todavía decían "ni una pulgada al Este". Ni "una pulgada". (...) Tomaron el Báltico, tomaron toda Europa del Este. ¿Por qué? Hubo todo tipo de propuestas diferentes, bastante aceptables para todos. Sencillamente, no necesitan un país como Rusia: es demasiado grande, hay que dividirlo, hay que subyugarlo en pedazos, como ellos subyugan a Europa en pedazos", recalcó.El jefe de Estado ruso, al referirse a la situación en Ucrania, afirmó que la historia pondrá cada cosa en su sitio, "no interferiremos, pero no dejaremos lo que es nuestro".

