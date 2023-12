https://sputniknews.lat/20231217/la-ayuda-a-ucrania-podria-convertir-a-europa-en-un-desierto-industrial-y-economico-1146653956.html

La ayuda a Ucrania podría convertir a Europa en "un desierto industrial y económico"

Europa siente el cansancio de Ucrania, mientras los Estados miembros de la UE luchan contra las secuelas del apoyo al Gobierno de Kiev. Además, las sanciones... 17.12.2023

2023-12-17T16:41+0000

2023-12-17T16:41+0000

2023-12-17T16:41+0000

Es necesario detener el conflicto en Ucrania antes de que Europa se convierta en un "desierto industrial y económico", advirtió Nicolas Dupont-Aignan, miembro del Parlamento francés y líder del movimiento político de derecha Debout la France en un post en X, antes Twitter.Según el político, el conflicto está arruinando a los europeos: "¡Le damos nuestro dinero a Zelenski, pagamos 4 veces más por el gas en Estados Unidos y la pobreza estalla en nuestro país!", afirma con indignación. El político francés reiteró la necesidad de "un plan de paz" antes de que sea demasiado tarde.El empresario de Internet germano-finlandés y fundador del desaparecido servicio de intercambio de archivos Megaupload, Kim Dotcom, lanzó una advertencia igualmente funesta para Europa en las redes sociales. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está acercando la destrucción de la Unión Europea con sus declaraciones sobre Ucrania, un Estado que no pertenece a la UE, escribió Dotcom en X.Kim Dotcom se refería a una declaración de von der Leyen en medio del veto de Hungría sobre la necesidad de desarrollar "alternativas potenciales" para el bloque que no requieran la aprobación de los 27 Estados miembros para resolver asuntos de la UE.El 14 de diciembre, el Consejo Europeo decidió abrir las negociaciones de adhesión a la UE de Ucrania y Moldavia y conceder el estatus de candidato a Georgia. Sin embargo, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, bloqueó el paquete de ayuda de 55.000 millones de dólares de la UE a Ucrania. Reiteró que no creía que Ucrania estuviera preparada para ingresar en la UE, y calificó la decisión de "completamente sin sentido, irracional e inapropiada".Hungría "se alejó" de "la mala decisión" en lugar de vetar de plano la solicitud de adhesión de Ucrania a la UE. Más tarde, aseguró que Hungría tendría hasta 75 oportunidades más de frenar la adhesión de Ucrania en los próximos años.En respuesta, Ursula von der Leyen expresó: "Ahora también es necesario trabajar en posibles alternativas para tener una solución operativa en caso de que la unanimidad no sea posible".La publicación en X de Kim Dotcom generó un flujo de comentarios, en el que muchos usuarios coincidían con su valoración de la difícil situación de la UE. Algunos señalaron que había un evidente "resentimiento hacia la UE", mostrado en cómo los líderes estaban "siendo destrozados en sus países", haciendo referencia a Irlanda, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Por otro lado, los líderes que no tenían miedo de "ir contra la UE", como los de Hungría, Países Bajos o Eslovaquia, estaban consiguiendo aprobación en sus países.Los usuarios tildaron a la UE de "proyecto fracasado", subrayando que "todo el propósito de la Unión Europea era evitar otra guerra en el continente". En lugar de esto, "promueve, financia y perpetra guerras", y "Ucrania es otra tragedia europea, a instancias de Estados Unidos".Otros supusieron que, en secreto, muchos líderes europeos estaban "contentos con el veto de Orban, pero son demasiado cobardes para admitirlo y por esto lo critican públicamente para aplacar a los burócratas rusófobos".

