El satélite Túpac Katari cumple 10 años: ¿cuál será el próximo paso de Bolivia en el espacio?

El director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana, compartió con Sputnik su balance sobre la última década de trabajo, en la cual los servicios... 20.12.2023, Sputnik Mundo

Este 20 de diciembre se cumple una década del lanzamiento del satélite Túpac Katari (TK-1), el primero y único que hasta el momento posee Bolivia. La Agencia Boliviana Espacial (ABE) se encarga de operarlo por los seis años que le restan de vida útil.Iván Zambrana, director de la ABE, contó a Sputnik que hasta 2025 se prevé recuperar el total de la inversión dispuesta para que esta nación sudamericana llegue al espacio.El proyecto tuvo un costo de 2.100 millones de pesos bolivianos, unos 300 millones de dólares. Zambrana indicó que en estos 10 años ya se recuperaron casi unos 250 millones de dólares.El director de la ABE explicó que el Estado cierra el 2023 con ganancias de Bs. 280 millones por los servicios que presta el satélite. Se calcula que en dos años más se recuperarán los Bs. 400 millones restantes, números que demuestran que el TK-1 es de utilidad para la población boliviana.De esta manera, "casi todos los bolivianos tienen cobertura para el servicio de telefonía móvil, es decir con celulares que tienen señal [de la empresa estatal Entel] en todas estas localidades", explicó.Mientras que "para el 2% que vive en un lugar sin señal para teléfono móvil, está la señal del TK-1, que en un 100% del territorio ofrece servicio de Internet satelital", por medio de antenas parabólicas de un metro de diámetro, las cuales "se instalan en cuestión de días", aseguró el director.Para Zambrana, ingeniero de profesión, tener una cobertura total para el servicio de internet es un "objetivo logrado. Es el fruto de un paquete de medidas, que incluyen el lanzamiento del satélite. Pero hay otros componentes importantes, como ha sido la nacionalización de Entel", la empresa nacional de telefonía.También ayudó "la promulgación de una nueva Ley de Telecomunicaciones, en 2011, que prevé la formación de un fondo que financie las telecomunicaciones de inclusión social que, al no ser comercialmente rentables, no son atendidas por operadores comerciales". Por ello, la empresa estatal Entel se dedica a ampliar constantemente su área de influencia.Pendiente para 2024La ABE administra las estaciones terrenas de Amachuma, en el municipio de El Alto; y la de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz (este). Están dedicadas al seguimiento y manejo del TK-1."Sabemos que la infraestructura no es toda la solución al problema de la integración digital de las personas. Queda por resolver el tema del desarrollo de habilidades digitales, también llamada 'alfabetización digital', que refiere a la asequibilidad de servicios en las poblaciones más pobres del país", dijo Zambrana.Y agregó que estas poblaciones "viven en áreas alejadas, donde las tarifas para los servicios, a pesar de que son las más baratas de la región, son todavía demasiado caras para quienes allí viven".Para el director es un punto pendiente, que "requiere del compromiso de otras instancias del Estado".¿Túpac Katari 2?En este momento, el Túpac Katari navega alrededor de la Tierra, a 36.000 kilómetros del suelo. Si le quedan seis años de vida ¿sería momento de construir otro satélite?Asimismo, el funcionario agregó que "un proyecto espacial lleva tres años de ejecución. Entonces, en los próximos dos años tenemos que tomar la decisión para garantizar la continuidad de los servicios".El director de la ABE resaltó que en esta década también se tomó contacto con instituciones similares de otros países. "Tenemos la intención de hacer un proyecto de cooperación con las agencias espaciales más avanzadas en el mundo".Para Zambrana es valioso el intercambio de criterios y conocimientos: "Es muy importante contar con recursos humanos que tengan las capacidades necesarias para garantizar el éxito de los futuros proyectos espaciales de la ABE".

