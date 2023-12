Jornada de marchas en Buenos Aires comienza con inspección de buses y anuncios oficiales

"El Ministerio de Capital Humano informa: si es beneficiario de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio, si no la cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a participar puede denunciar anónimamente al 134. El que corta no cobra", fue el mensaje difundido por altoparlantes en estaciones de tren desde las primeras horas.