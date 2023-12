https://sputniknews.lat/20231219/del-extasis-a-la-agonia-2023-el-ano-de-los-batacazos-en-argentina-1146694950.html

Del éxtasis a la agonía: 2023, el año de los batacazos en Argentina

La conjunción entre la inflación más alta de los últimos 30 años, la sequía más devastadora del siglo y la crisis de los partidos tradicionales devino en el...

Cuando a inicios del 2023 aún resonaban los ecos del ansiadísimo triunfo del seleccionado de fútbol en el Mundial de Catar, pocos argentinos imaginaban cómo terminaría el año. Tras atravesar la peor sequía de la historia, el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) perdería el control sobre una galopante inflación que llevaría al poder a un candidato impensado y marginado de las discusiones palaciegas.La meteórica carrera política de Javier Milei dejó sin palabras a consultores y analistas, ante la irrupción de un espacio carente de estructura nacional y apenas nacido en 2021. Sputnik repasa los ejes más resonantes de un año plagado de sorpresas.Una nueva etapa repleta de incógnitasPor fuera de lo esperable según los manuales de la ciencia política, la victoria de La Libertad Avanza, el partido de Milei, en las elecciones primarias presidenciales del 13 de agosto causó sorpresa. La fuerza política cosechó el 30% de los votos y relegó a todo el peronismo nucleado en Unión por la Patria y a la tradicional coalición opositora de Juntos por el Cambio.Si bien el peronismo logró recomponerse de la mano del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, no le alcanzó para vencer en el balotaje del 19 de noviembre. El triunfo electoral del candidato libertario cerró el camino que inauguró en 2017 gracias a su aparición en histriónicas entrevistas televisivas: en apenas seis años, Milei pasó de ser un absoluto desconocido a aterrizar en la Casa Rosada, sede del ejecutivo rioplatense.El impacto sacudió todo el tablero político. Después de más de una década de creciente polarización entre el peronismo referenciado en Cristina Fernández (2007-2015) y el antiperonismo liderado por Mauricio Macri (2015-2019), una tercera fuerza emergió encarnando el desánimo y rechazo que una porción de la sociedad sentía hacia la dirigencia, tras 11 años de virtual estancamiento económico.La noción de un cambio de era quedó plasmada en el renunciamiento público de las tres figuras centrales de los últimos cuatro años: la vicepresidenta, que rechazó cualquier tipo de candidatura; el propio Macri, consciente de que su postulación aún despertaba considerables niveles de rechazo; y el presidente Alberto Fernández, quién cedió protagonismo a su ministro de Economía.Milei llegó apuntalado por el abierto respaldo de Macri y de Patricia Bullrich —su otrora adversaria electoral devenida en ministra de Seguridad en su gabinete—, quienes optaron por apoyar al oficialismo aun a costa de la supervivencia de su espacio. La distancia de un sector de Juntos por el Cambio hacia la decisión de sus referentes abrió una disputa que culminó con la desaparición de la alianza en el Congreso y un conflicto interno aún irresuelto.En franca minoría parlamentaria, con apenas 37 de los 257 escaños en la Cámara de Diputados y siete de 72 bancas en el Senado, y sin mandatarios provinciales, la Administración de La Libertad Avanza aún despierta interrogantes en torno a su gobernabilidad en medio del anuncio de medidas impopulares, como la devaluación de la moneda y el ajuste fiscal.Sablazo al bolsilloLa victoria de Milei resulta inescindible del escenario económico en el cual se inscribió. En noviembre de 2023 la inflación interanual llegó al 160,9%, su valor más alto en 32 años, y se concretaría el sexto año consecutivo de hundimiento de los salarios.A la responsabilidad del Gobierno de Unión por la Patria cabe imponerle atenuantes, como la pandemia de coronavirus y el conflicto en Ucrania. A este panorama se sumó la sequía más brutal del último siglo, que se extendió desde fines de 2022 hasta mediados de este año. El fenómeno supuso pérdidas por más de 20.000 millones de dólares para un Banco Central que registra reservas netas negativas de moneda extranjera.El feroz impacto del cataclismo resonó en la aceleración inflacionaria. Tras el triunfo de Milei en agosto, y a instancias de presiones del Fondo Monetario Internacional, la Administración de Alberto Fernández convalidó una devaluación del 20%. Esto inmediatamente se reflejó en el supermercado: entre agosto y noviembre —exceptuando octubre— el alza de precios mensual se posó por encima del 12%, el índice más alto desde 1991.La suba del tipo de cambio no resultó suficiente: al poco tiempo, producto del incremento del resto de precios, el dólar oficial volvió a quedar atrasado y la brecha con el blue —la cotización paralela de la divisa estadounidense— llegó a situarse por encima del 200%.El programa de shock desplegado por Milei a través de su ministro de Economía Luis Caputo —exministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante la gestión de Macri— augura una fuerte aceleración inflacionaria. Tras el salto en el tipo de cambio de 400 a 800 pesos por dólar, las consultoras privadas estiman que la inflación en diciembre se situará por encima del 30%, sin medidas para compensar sus efectos en los asalariados y jubilados.La principal interrogante sobre las medidas tomadas por el Gobierno de Milei "gira en torno al grado de reacción social que haya. Porque una buena parte del electorado consideraba que el ajuste iba a ser sobre la política, pero pronto descubrirá que sus ingresos van a caer", consideró Romá."Por supuesto, Milei tiene todavía un margen porque su triunfo es reciente, pero hay que ver qué sucede con la resistencia a las medidas", agregó el analista.Vaivenes diplomáticosEl cambio de rumbo político en Buenos Aires tuvo su reflejo en el alineamiento internacional.En apenas cuatro meses, Argentina pasó de celebrar abiertamente la incorporación al BRICS —el bloque de economías emergentes formado originalmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica— a rechazarla de plano ni bien Milei ganó las elecciones.La invitación, ansiada durante años por la Administración anterior, fue desestimada inmediatamente por las nuevas autoridades. Milei incluso llegó a afirmar que tanto Brasil como China estaban liderados por "presidentes comunistas", declaraciones de las que se desdiría al confirmar su victoria en el balotaje. De hecho, el mandatario argentino solicitaría a su par chino, Xi Jinping,​ la renovación del swap —intercambio de monedas— vigente entre ambos países.Probablemente, el gesto simbólico de haber invitado a su asunción presidencial al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) sintetizó la inclinación diplomática del oficialismo. La incertidumbre más urgente en relaciones exteriores que inaugura la presidencia de Milei orbita en torno al diálogo que mantendrá con el resto de la región, considerando el alineamiento casi irrestricto hacia Estados Unidos, centralmente en el caso del exmandatario Donald Trump (2017-2021)."Aún es temprano para saber precisamente cómo se vinculará Argentina con el resto de Latinoamérica en los próximos cuatro años. El Gobierno de Milei todavía despierta preguntas sobre las relaciones con países vecinos, sobre todo en materia de inclinación regional. Por el momento, está claro que la unión continental no es una prioridad", concluyó.

