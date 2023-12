https://sputniknews.lat/20231212/el-gobierno-de-argentina-devalua-la-moneda-nacional-100-1146515616.html

El Gobierno de Argentina devalúa la moneda nacional

El Gobierno de Argentina devalúa la moneda nacional

El nuevo ministro de Economía de la nación sudamericana, Luis Caputo, anunció este 12 de diciembre las primeras medidas del plan de ajuste del recién arrancado... 12.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-12T22:26+0000

2023-12-12T22:26+0000

2023-12-12T22:52+0000

américa latina

argentina

javier milei

gobierno de argentina

bcra

💶 divisas

dólar

devaluación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/03/1142204451_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_4d7b00afa8c8a69f83b763e8f224ad84.jpg

"Estamos frente a la peor herencia de nuestra historia, con un BCRA (Banco Central de la República Argentina) con una hoja de desbalance deteriorada y con un déficit fiscal enorme, precios reprimidos en energía, tarifas", dijo Caputo. Precisó, además, que se trata de "la peor herencia" de la historia, y dijo que "si seguimos así, habrá hiperinflación".Además anunció que el nuevo Gobierno no licitará más obra pública y cancelará los proyectos aprobados que no hayan comenzado, además de confirmar que se reducirán los subsidios a la energía y al transporte."El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado", dijo el funcionario en un mensaje grabado.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, javier milei, gobierno de argentina, bcra, 💶 divisas, dólar, devaluación