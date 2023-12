https://sputniknews.lat/20231207/argentina-cual-es-el-escollo-central-para-programa-de-ajuste-de-javier-milei-1146355690.html

Argentina: ¿cuál es el escollo central para programa de ajuste de Javier Milei?

Con pocos diputados y senadores propios, el presidente electo afrontará un adverso escenario para lograr el respaldo político necesario en su ruta de profundas... 07.12.2023, Sputnik Mundo

El halo de novedad que rodeó al armado de Javier Milei durante la campaña presidencial —eficaz para mostrarlo como un outsider asociado a la idea del cambio— reviste una contracara de profunda fragilidad estructural. Su espacio político, nacido en 2021, llegará a la presidencia en franca minoría parlamentaria y prácticamente sin peso territorial en las provincias del interior del país.Pese a haber recibido un sustancial apoyo por parte del exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) y de su otrora adversaria Patricia Bullrich, Milei es consciente de que ese respaldo es limitado. Sumando los 44 diputados provenientes de la facción de Propuesta Republicana (PRO) que responde a ambos dirigentes, el presidente electo contaría con 81 escaños, por lo que aún le faltarían tres para llegar a las 84 bancas necesarias a fin de bloquear cualquier iniciativa de juicio político.Más lejos aún queda el desafío legislativo más inmediato: la aprobación de la denominada ley Ómnibus que el oficialismo enviará al Parlamento apenas asuma el presidente el 10 de diciembre.La iniciativa, que consiste en un paquete de leyes a votar en simultáneo para su veloz tratamiento, es una pieza clave para todo el programa de Gobierno. Argentina tiene antecedentes de proyectos de este tipo, como los impulsados por Carlos Menem (1989-1999) y por el propio Macri apenas arribaron al poder.Ante el complejo escenario, La Libertad Avanza está obligada a formular acuerdos con fuerzas de distinta raigambre política, labor que quedará a cargo del peronista Guillermo Francos, el futuro ministro del Interior que, curiosamente, fue representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la gestión del presidente saliente, Alberto Fernández.El rompecabezas del oficialismo"El Congreso va a tener un protagonismo que pocas veces vimos. A menos que Milei se arriesgue a gobernar por decreto, lo cual desgastaría mucho su legitimidad, el Parlamento va a ser una pieza clave", dijo a Sputnik el politólogo y consultor Pablo Cano.De acuerdo al especialista, un aspecto central del panorama que se inaugure con la asunción de Milei responde a la cantidad de canales de diálogos simultáneos que deberá abrir el oficialismo para tender puentes con una oposición previsiblemente fragmentada.Por un lado quedará una facción de Juntos por el Cambio no alineada con Macri y Bullrich; por el otro, las distintas corrientes que formaron parte de Unión por la Patria durante el Gobierno pero que probablemente se escindan fuera del poder."El problema central es que no sabemos cuántas oposiciones habrá: la división política que se desate cuando asuma Milei es de dimensiones hasta ahora inciertas. Un sector de Juntos, el que no respaldó a Milei, va a quedar en la vereda de enfrente. Y, además, estará el peronismo en todas sus vertientes", advirtió Cano.La disputa por las provinciasLa debilidad política de La Libertad Avanza tiene una cara en el Parlamento, pero otra al interior del país: el oficialismo entrante no cuenta con gobernador propio en ninguno de los 24 distritos que componen el territorio nacional, dado que apenas presentaron candidaturas.Dado que una porción considerable de los legisladores responden directamente a los mandatarios de las provincias que representan, la relación entre estos y el poder nacional es la que condicionará el sostenimiento de las políticas desplegadas.Consultado por Sputnik, el analista Raúl Timerman señaló que "todas las discusiones políticas son disputas por los recursos. Los gobernadores necesitan los giros de financiamiento desde la Nación, y a cambio de ellos pueden ofrecer a sus legisladores para respaldar ciertas iniciativas".La esfera en la que más fuerte pisan los mandatarios del interior es el Senado, donde se representa con igual peso a cada provincia —dos legisladores por la mayoría y uno por la minoría de cada uno de los 25 distritos—. "Veo difícil el diálogo en el Senado, que es el lugar de poder de los gobernadores, la faz federal de la República", sostuvo Timerman.Apuesta por la gobernabilidadSi bien tradicionalmente los presidentes suelen contar con una "primavera" o "luna de miel" respecto al apoyo parlamentario apenas asumen, para los sectores ajenos al oficialismo entrante la idea de asociarse a un ajuste "con motosierra" puede resultar algo esquiva.De acuerdo con Cano, "el programa de Milei tiene un desafío estructural, que consiste en que sus medidas van a ser impopulares y su potencial efecto positivo va a tardar en verse. ¿Cuántos legisladores van a arriesgarse a respaldarlo si parece dar todo pérdida?".Respecto al respaldo que La Libertad Avanza pueda cosechar en las trincheras no alineadas con el Gobierno, Timerman remarcó que "el peronismo va a brindar gobernabilidad siempre y cuando no deba renunciar a sus banderas principales". "No creo que apoye privatizaciones o la dolarización de la economía, pero sí puede tender algún puente con las reformas fundamentales que no pongan en juego la estabilidad del país", concluyó el analista.

