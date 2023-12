https://sputniknews.lat/20231202/aunque-milei-no-quiera-la-provincia-mas-austral-de-argentina-buscara-unirse-a-los-brics-1146217336.html

Aunque Milei no quiera, la provincia más austral de Argentina buscará unirse a los BRICS

La confirmación de que Argentina no se integrará a los BRICS en 2024, ratificada por la futura canciller Diana Mondino, despierta preocupación en Tierra del Fuego, la provincia más austral del país, que mantiene a países como Rusia, China y Brasil como socios comerciales estratégicos y que veía en la incorporación al bloque una buena oportunidad para el país.El bloque se conforma precisamente por esos tres países, junto con Sudáfrica y la India, además de que ha iniciado ya la incorporación de nuevos miembros.En ese marco, el Gobierno local sorprendió con una particular propuesta: que la provincia se integre al bloque como una entidad subnacional, incluso a pesar de que Argentina no confirme su ingreso. "Desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur hemos tomado la decisión de solicitar el ingreso como provincia de los BRICS+, impulsando la creación de una red de regiones de los Estados que lo componen", adelantó en Twitter el funcionario regional.En diálogo con Sputnik, Dachary explicó que la idea de sumar a Tierra del Fuego a una red de ciudades y regiones de los BRICS surgió mucho antes de la victoria electoral de Milei, cuando el bloque invitó formalmente a Argentina a sumarse a partir del 1 de enero de 2024. Sin embargo, el Gobierno provincial sintió la necesidad de efectivizarla tras comprobar que la nueva administración nacional, que toma posesión el 10 de diciembre, despreciará al bloque.Además, señaló que, si bien su alternativa se venía trabajando desde hace meses, el gobierno provincial decidió darla a conocer al comprobar que, efectivamente, el Gobierno de Milei no apostará por los BRICS. Aseguró que el artículo 124 de la constitución da "plena competencia" a la provincia para buscar sumarse al bloque estratégico.En efecto, el artículo establece que las provincias argentinas "podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación".Dachary destacó que apostar por los BRICS también es una forma de "honrar" la relación que la provincia más austral de Argentina ha tenido con países como Rusia, China o Brasil, que "históricamente han sido incondicionales con el apoyo a la cuestión Malvinas". Es que las islas Malvinas, reivindicadas por Argentina pero controladas por el Reino Unido desde 1833, pertenecen administrativamente a la provincia.Tierra del Fuego también ha cultivado una buena relación comercial con empresas rusas y chinas, plasmada en diversas visitas y conversaciones para concretar inversiones en la zona.Para Dachary, apostar por redes de ciudades "es el camino" dentro de las relaciones internacionales. "Las ciudades y las regiones cada vez tienen más peso en el sistema internacional. Me animaría a afirmar que es un cambio que está reconfigurando el sistema y cómo funciona el mundo de hoy", remarcó.El funcionario local consideró que, en ese contexto, la provincia más sureña de Argentina podría consolidarse como "un lugar estratégico", por la posibilidad de industrializar recursos naturales, por su acceso al continente antártico y hasta porque "el Cabo de Hornos es el único lugar óptimo para el cruce entre océanos, ante la afectación del Canal de Panamá".Dachary adelantó que el Gobierno de Tierra del Fuego ya hizo consultas a algunas provincias argentinas y de los países que integran los BRICS para conocer su postura ante la propuesta.Las respuestas, según dijo, marcaron "gestos favorables" que alientan a la provincia a oficializar el planteo y "empezar la construcción consensuada de lo que sería la institucionalidad de este nuevo espacio, que permitiría sumarse a ciudades y regiones".Si bien la provincia, gobernada por Gustavo Melella, no se amputa la posibilidad de dialogar con el Gobierno entrante de Javier Milei, Dachary auguró un vínculo "dificultoso" con la gestión nacional, más dispuesta a recortar abruptamente la colaboración financiera con las provincias.Además, consideró que será "difícil establecer puntos en común" en relación a las políticas internacionales lideradas por Diana Mondino, a quien cuestionó que "su primera aparición pública después de la victoria de Milei fue ir al cumpleaños del rey en la embajada británica"."Si nuestra futura canciller decide mostrarse junto a la embajadora que representa al Estado que invade mi provincia desde 1833, que saquea los recursos naturales y que amenaza la integridad directa de mis comprovincianos, va a ser difícil establecer puntos en común", sintetizó.

argentina, javier milei, tierra del fuego, brics, brasil, rusia, china, 💬 opinión y análisis