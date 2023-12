https://sputniknews.lat/20231201/quedar-fuera-de-los-brics-deja-a-argentina-lejos-del-bloque-comercial-mas-grande-del-mundo-1146187258.html

"Quedar fuera de los BRICS deja a Argentina lejos del bloque comercial más grande del mundo"

Mondino ha declarado a medios locales que "no ve ventajas" en ingresar a los BRICS y también ha afirmado que no se trata de una marcha atrás sobre algo que "nunca se aprobó", en referencia al ingreso de Buenos Aires al bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Junto con la confirmación de la postura de la próxima Administración en materia de relaciones internacionales a través de redes sociales, Mondino expuso ante la Unión Industrial Argentina que no están dadas las condiciones para formar parte del grupo."Entiendo que fuimos invitados a participar de los BRICS, pero no hemos aceptado formalmente. Para ingresar al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, hay que hacer un aporte de capital y la Argentina no está en condiciones de hacerlo", acusó.El pasado mes de agosto, el mandatario Alberto Fernández anunció la inclusión de Argentina al conglomerado a partir del 1 de enero de 2024, junto a Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán.Con ocasión del anuncio de la inclusión argentina en el bloque, el presidente Fernández destacó que "el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente político y financiero", en referencia al conjunto de economías que representan el destino del 30% de las exportaciones argentinas.El nuevo gabinete de Gobierno y el manejo de las relaciones internacionales "son en principio, para la mayoría de los analistas, un gigantesco interrogante dentro de una gran incógnita", expresó en conversación con Sputnik, el analista en geopolítica Carlos Pereyra Mele."Para mí es misterioso todo esto. Me gustaría saber bien qué ocurre una vez que el nuevo gobierno asuma. Lo que dice Mondino es cierto. Ella dice que la Argentina fue invitada, pero no se crearon todavía los mecanismos de incorporación", sostiene en diálogo con Sputnik, el politólogo argentino Julio Burdman.De acuerdo a Burdman, el ingreso de Argentina a los BRICS "es un acuerdo vinculante que el nuevo Gobierno no quiere asumir", al mismo tiempo en que declaran "querer diversificar los vínculos internacionales".La decisión del Gobierno entrante se puede traducir a futuro en una relación de desconfianza con Brasil, "que hizo bastantes esfuerzos para que Argentina ingrese a los BRICS" y por supuesto, al igual que con China, "dadas las declaraciones poco felices del presidente electo respecto al país oriental", complementó."Esto va a repercutir en nuestra propia región, donde vemos un despliegue altísimo de los BRICS, porque no solamente está operando en América. [En la región] está cooperando China, Rusia, India, hasta empieza a haber acuerdos con Sudáfrica", recalcó Pereyra Mele.Por lo tanto, "más allá de que no es un bloque homogéneo, es de una importancia trascendental integrar el mismo".

