"Hay mucho en juego": el triunfo de Milei reperfila a Argentina frente a Brasil y la región

"Hay mucho en juego": el triunfo de Milei reperfila a Argentina frente a Brasil y la región

Las posturas del presidente electo de Argentina, Javier Milei, también abren una incógnita con respecto a su relación con Brasil y la región. El analista Jorge... 24.11.2023

El 10 de diciembre de 2023 Argentina mostrará al mundo un nuevo rostro. La llegada al Gobierno del libertario Javier Milei augura una potencial reconfiguración de las relaciones del país austral con el resto de la región. Centrada en un férreo alineamiento con Washington, la política exterior de La Libertad Avanza pone en duda la estabilidad de alianzas como el Mercosur, bloque comercial que comparte con los vecinos Brasil, Paraguay y Uruguay."Considero que el Mercosur ha fallado brutalmente y no logró pasar de una unión aduanera defectuosa. Yo voy a estar alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre. No quiero saber nada con comunistas. No voy a estar aliado con ellos", había sostenido Milei recientemente en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en referencia a las relaciones con Brasil y China.Si bien el mandatario electo moderó su discurso tras imponerse en las urnas —incluso agradeció amablemente la felicitación del presidente chino Xi Jinping—, la declaración resonó en los oídos de analistas y diplomáticos. Dado que Brasilia y Pekín son los dos principales socios comerciales de Argentina —explican el 35% de su comercio total—, el impacto de un virtual alejamiento de ambas potencias traería formidables consecuencias.Más preguntas que respuestas"Hay mucho en juego: cómo se reconfigurará el Mercosur, cómo se darán las relaciones bilaterales y la inserción de argentina a nivel regional en general", dijo a Sputnik el analista internacional Jorge Elías. Según el experto, "se abre una nueva perspectiva para Argentina respecto a su relación con el mundo, que de por sí está inmerso en un contexto absolutamente cambiante".Si bien el outsider ha sido explícito en cuanto a sus intenciones diplomáticas, en el tramo final de la campaña electoral decidió relativizar sus consignas rupturistas, principalmente en materia de comercio internacional. "La cuestión comercial es libre de los individuos. Porque, a diferencia tuya, yo no creo que lo vaya a hacer el Estado, creo que lo van a hacer los individuos", espetó a su rival Sergio Massa en el debate presidencial.Consultado por Sputnik, el especialista en geopolítica Eduardo Martínez advirtió: "Muchos aspectos siguen siendo una incógnita. Hay muchos 'Milei': el más rupturista de hace unos meses y el más moderado de las últimas semanas, por ejemplo. Lo cierto es que plantea muchas iniciativas contundentes, como el distanciamiento de sus principales socios comerciales".El socio más importanteEl lugar privilegiado de Brasil como principal socio comercial de Argentina le otorga al gigante sudamericano una centralidad gravitante a la hora de planificar la diplomacia en la región. Según Elías, el peso del país vecino hará prevalecer el vínculo histórico entre ambas naciones, a pesar de las diferencias entre sus mandatarios."Creo que el diálogo que puede entablarse entre Milei y Lula es análogo al que hubo entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández. Al margen de las evidentes diferencias políticas y personales, la economía va a seguir funcionando porque los países son interdependientes: probablemente, incluso, más Argentina que Brasil", explicó el analista.El saludo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva a su flamante par argentino es, según Martínez, una prueba contundente de la visión del mandatario brasileño respecto a la política hacia su vecino. "Lula dio una lección de diplomacia al expresar que el presidente no tiene por qué ser amigo de su par argentino, sino aliado para la generación de políticas que beneficien a todas las partes. Si Milei sigue esa premisa, va a tener más facilidad para entablar el diálogo", sostuvo.El Mercosur, bajo la miraTras una gestión peronista que tuvo en Alberto Fernández a un entusiasta de la integración regional —en instancias como el Mercosur o la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas)—, el arribo del libertario podría poner en jaque la supervivencia de la idea de la unidad latinoamericana."Hoy el Mercosur viene vapuleado por el pedido de Uruguay de mantener relaciones directas con China o Europa, casi amenazando con salir del bloque. Lamentablemente, la alianza no es tan fuerte como la de la Unión Europea, y se limita a una unión aduanera", diagnosticó Elías."La gran incógnita consiste en cómo será el futuro del bloque, porque de los cuatro socios fundadores hay tres que plantean una posición contraria a su fortalecimiento: ahora, Uruguay, Argentina y Paraguay que, si bien es más centrista, probablemente le agradaría hacer acuerdos por fuera del bloque. El único férreo defensor de la alianza económica es Brasil, con Lula", señaló.A pesar del efecto a nivel continental, Martínez sostuvo que un enfriamiento de los acuerdos con el resto de países redundaría en un perjuicio directo para Buenos Aires. "El impacto sería inmediato. El Mercosur es una alianza aduanera que permite una posición más ventajosa al momento de comerciar entre los distintos países: si un Gobierno renuncia a ella, los aranceles cambian, y eso es tangible", alertó el analista.El pragmatismo, un valioso aliadoPese al grado de definición que exhiba el presidente electo respecto al posicionamiento diplomático, cualquier programa de inserción internacional deberá contemplar las restricciones objetivas que impone el mundo multipolar y las limitaciones internas de un Gobierno que estará en franca minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, además de no contar con gobernadores provinciales del mismo color político.Según Martínez, "entre la incertidumbre que despierta la plataforma de Milei y la respuesta del resto del espectro político, hay más dudas que certezas. Es probable que La Libertad Avanza empiece a abrir las fronteras ideológicas para acercarse a otras potencias, aun si no son de su máxima afinidad ideológica"."La polarización política en el mundo es tal que ya nadie gobierna exclusivamente con los 'propios': los Gobiernos necesitan entablar alianzas y diálogo con bloques opositores. Las ideas 'puras' que Milei tenía en su mente van a chocar necesariamente con la realidad de un Congreso donde los otros espacios tienen peso", indicó el experto.

