"Es un animal del poder": la reinvención de Mauricio Macri detrás de Javier Milei

Tras una dura derrota electoral en 2019, el expresidente argentino Mauricio Macri se dedicó a administrar las tensiones en su coalición, Juntos por el Cambio...

En 2021 el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) publicó el libro Primer Tiempo, cuyo título auguraba que el dirigente apostaría por volver al Gobierno. Tras la irrupción del fenómeno político encarnado en Javier Milei, el exmandatario comprendió que su mejor apuesta sería respaldarlo. El éxito de la alianza con el libertario indicaría que, finalmente y desde otro lugar, Macri tendrá su revancha.La contundente derrota en primera vuelta en 2019 —cuando el entonces mandatario fracasó en su intento de ser reelecto, consagrándose el peronista Alberto Fernández como el candidato más votado— parecía indicar que soplarían nuevos aires de liderazgo en la coalición Juntos por el Cambio, que dejaba el Gobierno.Durante los cuatro años posteriores, Macri destinó parte de su capital político al mundo del fútbol —retornando al ámbito en el que había comenzado su carrera dirigencial—, al ser nombrado presidente de la Fundación FIFA. Sin embargo, nunca resignó su conducción al frente de la alianza opositora, administrando las crecientes tensiones propias de un espacio que se vislumbraba como favorito para volver al poder en 2023 al calor del creciente descontento social.Consciente de que su alta imagen negativa en la población le impediría retornar a la presidencia —noción compartida por todas las consultoras de opinión pública—, el fundador de Juntos por el Cambio apostó por su exministra de Seguridad Patricia Bullrich para enfrentar en una interna al alcalde de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, considerado "heredero natural" para dar el salto a la Casa Rosada.El triunfo de Bullrich sobre su rival en las elecciones primarias fue un bálsamo para el expresidente, quien veía en el alcalde porteño una amenaza a su liderazgo. Sin embargo, los comicios arrojaron un dato disruptivo: el outsider Javier Milei se había consagrado como el candidato más votado en las urnas. Macri entendió que su verdadera apuesta estaba en el libertario, a quien podría apadrinar en caso de que llegara al poder.Desde la misma noche de las primarias del 13 de agosto, Macri empezó a coquetear con el líder de La Libertad Avanza, alimentando incluso resquemores al interior de Juntos por el Cambio, desde donde se criticaba al expresidente por no respaldar abiertamente a la candidata de su propia fuerza.Cuando en los comicios generales del 22 de octubre Bullrich quedó fuera de carrera y se confirmó que el balotaje se libraría entre Milei y el peronista Sergio Massa, Macri blanqueó la estrategia: organizó una conferencia de prensa en la que la propia excandidata anunció su apoyo "incondicional" al libertario para la segunda vuelta.El 19 de noviembre Milei fue electo presidente y, apenas días más tarde, el respaldo del exmandatario se reflejaría en los primeros nombres del potencial Gabinete del libertario. La danza de nombres de exfuncionarios macristas para las áreas más sensibles del Gobierno (como Federico Sturzenegger o Luis Caputo para el ministerio de Economía, o la propia Bullrich para Seguridad) no hacen más que respaldar la hipótesis de que la apuesta de Macri parece rendir sus frutos.Consultada por Sputnik, la periodista y analista política Noelia Barral Grigera sostuvo que "probablemente Macri sea el dirigente más ideologizado de Argentina: no le importa destruir su partido o descuidar a sus candidatos, sino que su prioridad es que sus ideas sean llevadas a cabo en el Gobierno. Vio en Milei una oportunidad y no dudó en aprovecharla"."Macri ha dicho que considera que su plan de Gobierno entre 2015 y 2019 no fue comprendido por la sociedad. Quiere su revancha para poder llevar a cabo la política de shock, aún si es con otros nombres. Su ambición jamás descansa, por eso es uno de los dos políticos más importantes de los últimos 20 años del país", afirmó la especialista.Según Barral Grigera, la salida del Gobierno tras la derrota en 2019 no infringió un daño irreparable para el exmandatario y creador de Propuesta Republicana (PRO, partido fundador de Juntos por el Cambio).Si, como indicó Fara, "todas las consultoras indicaban que a Macri no le daban los números para ser candidato", la pregunta a responder resulta ineludible: ¿cómo hizo para mantener la hegemonía de la coalición un líder sin respaldo popular suficiente como para imponerse en las urnas?En este punto, Barral Grigera apela a la capacidad del expresidente para manejarse dentro de las disputas palaciegas que hacen a los acuerdos políticos entre dirigentes: "El éxito de Macri se explica exclusivamente por su habilidad para manejarse dentro de un esquema de negociaciones y presiones entre pares. La población le dijo que no en 2019, pero su regreso se entiende por su peso en la estructura de la oposición".A días de la asunción del Gobierno de La Libertad Avanza, todas las miradas están puestas en el rol que desempeñe el expresidente. Fara lo exhibió en palabras: "Hoy Milei tiene serias chances de ver loteado su gabinete por dirigentes de Macri, sobre todo en economía y seguridad. Probablemente quiera mostrar que efectivamente él conduce, y eso puede presentar alguna rispidez. Vamos a tener idas y venidas naturales de la conflictividad de esta cuestión".Barral Grigera comparte la lectura del analista, y recordó que el presidente electo "se cansó de decir que el apoyo recibido de cara al ballotage era desinteresado". "Queda clarísimo que esto no era así, y que Macri incluso rechaza la posibilidad de no tener las riendas claves del Gobierno que asuma", contrapuso.Según la periodista, "los que decidieron seguir a Macri hoy son los ganadores, y están a punto de asumir la conducción de los resortes más importantes del país, pero siempre bajo su paraguas".

