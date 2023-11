Excandidata presidencial argentina será ministra de Seguridad en Gobierno de Milei

"No es lo que más me gusta. Cuando uno ya estuvo en un lugar no sé si es lo mejor volver" refirió Bullrich el lunes (20 de noviembre) en una entrevista con el canal TN antes de aceptar a regañadientes que si no tuvieran "otra alternativa", estaría en "una situación compleja", pues tampoco era "una persona obtusa".