Bullrich denuncia irregularidades en elección argentina: "Aparecieron boletas con números cambiados"

Bullrich denuncia irregularidades en elección argentina: "Aparecieron boletas con números cambiados"

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio —aliada de Javier Milei en el balotaje —, Patricia Bullrich, declaró que identificaron boletas adulteradas... 19.11.2023

La jornada democrática avanza con normalidad en el país, en medio de una elección tan reñida como trascendental para su futuro. Sin embargo, voces opositoras recrudecieron las advertencias sobre la presunta adulteración de boletas de Javier Milei en distintos puntos del país."Están apareciendo boletas con números cambiados. Se hizo una presentación en la justicia para que se respete la voluntad popular y que no sean recurridos esos votos", dijo la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich tras sufragar. En declaraciones a la prensa, la flamante aliada de La Libertad Avanza —en la contienda contra el oficialism— destacó que "ha habido una respuesta muy importante de la ciudadanía a cuidar el voto".Los dichos de la dirigente llegan después de una víspera electoral plagada de idas y vueltas en torno a las denuncias de supuesto fraude, realizadas por el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, quien —tras el mar de críticas surgidas por la gravedad de las acusaciones— aclaró: "No se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas".Rodeada de simpatizantes que se acercaron para exhibir su respaldo por la dirigente que quedó afuera del balotaje tras haber cosechado el 23,81% de los votos, Bullrich enfatizó en su mensaje tendiente a la unidad de la oposición con Milei a la cabeza: "La democracia es lo más importante que tenemos en este día, para que los argentinos puedan tener el cambio que merecen".Ante una sociedad expectante por descubrir quién gobernará el país desde el 10 de diciembre, Bullrich optó por calmar la ansiedad: "No debería ser una jornada larga: son solo dos boletas. Creemos que hacia las 21 horas tendremos una tendencia de resultados".Por el momento la referente opositora no confirmó si aguardará los resultados electorales junto a Milei en su búnker establecido en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. El libertario optó por no hacer declaraciones a la prensa tras emitir su voto.

