"Instalar sospechas de fraude": la estrategia de Milei a pocos días del balotaje en Argentina

A pocos días del balotaje, el candidato Javier Milei, busca sembrar dudas sobre el sistema electoral argentino con críticas al resultado de la primera vuelta... 15.11.2023, Sputnik Mundo

A días del balotaje en Argentina, el candidato libertario Javier Milei, volvió a poner en duda la transparencia del sistema electoral del país y advirtió de un posible fraude en los comicios del 19 de noviembre en los que compite con el oficialista Sergio Massa.Durante una entrevista con Jaime Bayly, el economista deslizó que podría no aceptar el resultado electoral de la segunda vuelta tras sostener que las elecciones de octubre no fueron limpias y que "hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado".El experto se refirió precisamente a las elecciones presidenciales de EEUU de 2020, y a los comicios de Brasil de 2022, cuando Donald Trump y Jair Bolsonaro se negaron a admitir la derrota frente a Joe Biden e Inácio Lula da Silva, respectivamente.Para Cruz, la idea de fraude que ha cobrado fuerza en los últimos días viene alimentándose desde hace semanas. En efecto, Milei ya había cuestionado la transparencia de las primarias de agosto —a pesar de ser el más votado en esa instancia— y los resultados de la primera vuelta de octubre, en la que reunió el 29,98% de los votos y fue superado por Massa, que tuvo el 36,68% de los sufragios.De acuerdo al experto, tanto Trump como Bolsonaro "empezaron a abrir el paraguas antes de que se celebrara la elección", planteando dudas sobre el proceso electoral, algo que está sucediendo ahora en Argentina "sin datos sustanciosos".Cruz advirtió, de todos modos, que la idea de fraude solo se ha instalado como "una estrategia de campaña", dado que las denuncias hechas en redes sociales no fueron ratificadas por el partido ante la Justicia electoral con pruebas.Un proceso transparenteEl politólogo remarcó que Argentina no ha advertido ningún fraude electoral en los 40 años que lleva de democracia tras la dictadura que imperó entre 1976 y 1983. El sistema electoral argentino "es transparente, justo, equitativo y siempre ha respetado el resultado de las elecciones", afirmó.Cruz destacó las garantías que ofrece en el país el doble escrutinio, que combina un conteo de votos provisorio el mismo día de la elección y otro definitivo que posee validez legal y se realiza 48 horas después de las elecciones generales. El tiempo que transcurre entre un escrutinio y otro sirve como margen para los partidos políticos para que puedan impugnar la elección en caso de irregularidades.Después de la primera vuelta, seguidores de la Libertad Avanza denunciaron que hubo mesas de votación en las que Milei no tuvo votos, algo que consideraron un indicio de irregularidad. Sin embargo, también hubo mesas con cero votos para Sergio Massa o Patricia Bullrich.Una investigación del Centro de Investigación para la Calidad Democrática consignó que Milei no tuvo votos en 1.699 circuitos pero Massa no tuvo votos en 1.652 y Bullrich no fue votada en 1.675.Esta situación incluso llamó la atención de la Justicia Nacional Electoral que remarcó en un comunicado que las elecciones no son un servicio a cargo de una autoridad estatal, sino un acto soberano con amplias instancias y figuras de control. A su vez, el Tribunal advirtió que se desconoce que el único escrutinio válido es realizado por la entidad.En diálogo con Sputnik, el sociólogo y consultor político Máximo Reina consideró importante que la Justicia, en un mundo en el que hay gran repercusión de fake news, "venga funcionando y alertando de esta situación" de forma de evitar "la generación de climas" negativos para la elección.Aún así, el consultor remarcó que los cuestionamientos al sistema electoral son parte de un sistema democrático en el que las críticas son válidas y aseguró que el sistema no debe dejar de fortalecerse.Los señalamientos de la Libertad Avanza no son acompañados por todos los aliados del partido. Bullrich, quien dio su apoyo a Milei en la segunda vuelta, descartó que haya habido irregularidades en contra del libertario, a pesar de que Argentina mantenga "un sistema obsoleto" que debe modificarse. "No se puede decir que hubo fraude, no hubo", dijo la excandidata en una entrevista al medio uruguayo Teledoce.Para Cruz, parte de la sociedad argentina se hace eco de los dichos de la Libertad Avanza sobre el sistema electoral pero "la democracia sigue estando firme y sólida" como en los últimos 40 años.

