Elecciones en Argentina: Massa se impuso en el debate, "pero es un final absolutamente abierto"

Elecciones en Argentina: Massa se impuso en el debate, "pero es un final absolutamente abierto"

14.11.2023

américa latina

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

sergio massa

javier milei

política

debate

💬 opinión y análisis

La mejor defensa es un buen ataque, y la premisa quedó expuesta durante el último debate presidencial de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre. De la mano de un libreto fríamente elaborado, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, logró descolocar a Javier Milei, quien no pudo revertir la inercia de la discusión.Favorecido por el formato del encuentro —que habilitaba las interrupciones y respuestas constantes—, el ministro de Economía apostó por arrinconar a su rival para mostrar las presuntas contradicciones de la plataforma de La Libertad Avanza, y así evitar quedar a la defensiva en cualquier momento."Por sí o por no: ¿vas a eliminar los subsidios? ¿Vas a dolarizar la economía? ¿Vas a privatizar ríos y mares? ¿Vas a eliminar el Banco Central? ¿Vas a arancelar las universidades?", asestó Massa para arrinconar al candidato libertario, quien se limitaba a responder los cuestionamientos mientras trataba de "mentiroso" al ministro.Si Milei basó su campaña en mostrarse como una novedad para terminar "la casta" y "los mismos de siempre", esa misma inexperiencia le jugó una mala pasada frente a un profesional de la política con más de 30 años orbitando el poder, incluso con el antecedente de su candidatura del 2015.El éxito de la estrategia del peronista se dio con más claridad en el segmento avocado a la economía. Decidido a bombardear de cuestionamientos al outsider centrados en la factibilidad del plan de dolarización propuesto, Massa logró eludir que se juzgara su propia gestión como ministro con una inflación que supera el 142% y es récord en 32 años."Nos reventaste los ingresos. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en que ustedes nos roban a nosotros, el Gobierno de delincuentes que vos integras", lanzó Milei en contraataque. "El debate es largo, no te pongas agresivo", retrucó su adversario.Como si de palabra sagrada se tratase, Massa siguió al pie de la letra su guión: preguntas cortas que le insumieran poco tiempo para que el reloj del outsider transcurriera y, así, tener la oportunidad de abrir y cerrar cada uno de los seis bloques temáticos sin una devolución ulterior.Consultado por Sputnik, el analista político Raúl Timerman apunta que "Milei no aprovechó ninguna oportunidad que le da la realidad: es casi como si no le interesara ganar. Cualquier militante suyo hubiese sido más punzante que él, yo quedé desconcertado".Sin embargo, Massa también desperdició oportunidades interesantes. En el segmento de derechos humanos y convivencia democrática, el oficialista no apeló a las polémicas declaraciones de Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de su rival, quien cuestiona las cifras de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), considerándola como una "guerra" entre el régimen y organizaciones armadas.La omisión del oficialista, en un tema particularmente sensible para un potencial electorado indeciso y que pudiera sentirse ofendido con tales declaraciones, constituye una decisión premeditada, según los analistas consultados.Tras salir airoso del segmento de economía, el candidato de Unión por la Patria apostó por aventajar a su rival en el segundo tema de mayor peso en la opinión pública: la seguridad. A diferencia de otros sectores del peronismo —como el referenciado en Cristina Fernández de Kirchner—, la postura de Massa se inscribe bajo la bandera de la mano dura contra los delincuentes.De este modo, cuando Milei tomó la iniciativa de criticar la gestión gubernamental señalando que el país atraviesa un "baño de sangre" producto de un Estado que considera que "el delincuente es la víctima", Massa tuvo la oportunidad de diferenciarse. "Me alegra que por fin coincidimos en algo", espetó.Milei expresó su apoyo a la estrategia de seguridad aplicada por el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani durante su gestión. Massa, aprovechando la oportunidad, respondió que él personalmente entabló una amistad con el estadounidense, y que la visión de Giuliani es aquella en la que se basó para administrar el municipio bonaerense de Tigre entre 2007 y 2013."Bajé 80% del robo automotor que es el delito que más se denuncia y bajé un 47% todos los delitos. Con cámaras, móviles, sistemas de botón de pago y tecnología aplicada a todo lo que es un sistema satelital de prevención para bajar el delito", señaló el oficialista.En materia de relaciones internacionales, Milei ratificó su intención de alinearse con Estados Unidos e Israel y el "mundo libre". A su turno, el ministro de Economía cuestionó las declaraciones del libertario durante las semanas previas, cuando había manifestado su intención de romper relaciones con China y Brasil, calificando a sus presidentes de "comunistas".Para desligarse de las acusaciones, Milei aclaró: "frente a esas mentiras que dicen que yo señalo que no hay que comercializar con China o con Brasil, les digo que es falso porque es una cuestión de los privados porque cada vez que se mete el Estado genera corrupción y se paga con caída del bienestar de los argentinos".Uno de los capítulos que más polémica despertó por el grado de sensibilidad social fue la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido, cuya disputa llevó a un conflicto armado en 1982. "Dijiste que [la primera ministra británica entre 1979 y 1990] Margaret Thatcher era tu ídola y que los kelpers tienen derecho a la autodeterminación de Malvinas", disparó Massa.Ante la acusación, Milei se defendió: "En la historia de la humanidad, hubo grandes líderes. Yo te entiendo, porque Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda".A pesar del ruido inmediato de cada cruce, viralizado instantáneamente en las redes sociales —que complementaba la transmisión televisiva oficial que rozó los 40 puntos de rating—, los especialistas relativizan el impacto del encuentro."El debate tiene incidencia, pero solo sobre aquellos votantes más débiles de Milei: los que apuestan por un cambio pero no están convencidos por el libertario. Massa no logró instalar que él es el cambio, pero al menos remarcó la idea de la unidad nacional", dice Timerman.

2023

