Ministro argentino, duro con libertarios: "Buscan romper consensos básicos de la democracia"

Este jueves cierran las campañas electorales, tanto del peronismo como de los libertarios, porque quedan tan solo tres días para que se defina el nuevo... 16.11.2023, Sputnik Mundo

Los candidatos presidenciales realizan sus últimos actos de campaña antes del comienzo de la veda electoral que comienza el viernes. Sergio Massa decidió visitar un prestigioso colegio secundario público de la Ciudad de Buenos Aires para encontrarse con jóvenes, mientras que Javier Milei se encuentra en la provincia de Córdoba, muy afín a él, para concluir este período ante una multitud.En medio de este contexto, el espacio de Milei hizo una presentación judicial a través de la cual puso en duda la transparencia del sistema electoral y, consecuentemente, el resultado. Esto podría conducir a que, el día de las elecciones, este espacio cuestione el voto popular en caso de ser adeverso.“El peronismo cambia las reglas de juego todos los días y hace trampas para ganar. Es una locura que nos roben las boletas en las elecciones. Por suerte vamos a tener cubierto el 100% de la fiscalización para evitarlo”, afirmó el diputado nacional electo por La Libertad Avanza, Oscar Zago.“No es lo mismo trampa que fraude, pero las medidas del Gobierno para sacar ventaja, como especular con el feriado del 20 de noviembre o advertir cuánto valdría el boleto del transporte si ganamos, no le hacen bien a la democracia. Vamos a reconocer los resultados salvo que haya un fraude notorio”, agregó.Zago ponderó el pacto alcanzado con el expresidente Mauricio Macri y los libertarios. “Él modera a Milei y también a todos. Ha crecido como político y tiene una experiencia notable, reconocida internacionalmente. Por eso hicimos un acuerdo y estamos aprendiendo todos los días”.Por su parte, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Púlblicas del peronismo, desmintió los reclamos del partido opositor sobre el fraude electoral . “Todos los argentinos saben que tenemos un sistema electoral confiable. En esta última etapa han ganado gobiernos radicales o del PRO y siempre se respetó y se acordó que habían sido elecciones limpias. Están tratando de quebrar un consenso básico de convivencia democrática establecido”.Con la esperanza de remontar en la provincia adversa de Córdoba, Katopodis sostuvo por qué el peronismo debería ser una opción para ellos. “Nuestra preocupación es que se entienda que para que les vaya bien se necesita que haya un presidente serio, que recorra el país y entienda las necesidades de la región centro. Ellos se benefician de un modelo productivo que proteja a la industria y a las economías regionales”.Críticamente, dijo que Macri “viene a cargar de más odio la propuesta del libertario” y que “hay que juzgarlo por lo que hizo cuando fue Gobierno. No dejó un solo sector ordenado, sino todo patas para arriba”.Chile vota nueva Constitución en diciembreEn un mes, el pueblo chileno irá a las urnas para expresar si aprueban el nuevo texto de la carta magna surgido de la Convención Constituyente, que ahora está liderado por el partido conservador, luego del fracaso del proceso anterior.“Si este texto se rechaza no va a ser porque la gente lo esté leyendo. La verdad es que la gente está cansada de este proceso y no tiene mucho interés. Hay más preocupación por el ascenso de los homicidios en el país”, afirmó José María del Pino, periodista de Chile.“Hasta ahora las encuestas dicen que por entre 10 y 15 puntos está ganando el rechazo, aunque se está achicando el margen”, añadió.

