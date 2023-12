https://sputniknews.lat/20231220/primera-marcha-contra-milei-con-amenazas-de-represion-quieren-instalar-un-estado-gendarme-1146757211.html

Primera marcha contra Milei, con amenazas de represión: "Quieren instalar un Estado gendarme"

El Gobierno argentino promete poner en práctica el protocolo de orden público para contener a los manifestantes y marcar cómo actuará ante las protestas. En... 20.12.2023, Sputnik Mundo

Organizaciones sociales y partidos de izquierda se movilizan para protestar contra las medidas económicas de Javier Milei, que afectarán el poder adquisitivo de los trabajadores, y contra el protocolo anti cortes de calle, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.La nueva metodología se basa en el lema "el que corta no cobra", que implica la quita de las ayudas sociales a quienes asistan a protestas donde se interrumpa la libre circulación de vehículos. Para ello, Bullrich afirmó que se utilizarán drones y cámaras con reconocimiento facial para identificar a los protestantes."Quieren martillar la dignidad de los ciudadanos que reciben planes sociales, con la amenaza de que va a haber reconocimiento facial para dejarlos sin la ayuda estatal si asisten a las marchas", agregó.Yasky sostuvo que no participará de esta movilización y esperará a que la gestión de Milei tenga más recorrido. "Este Gobierno no tiene 12 días de haber sumido y aún no conocemos el paquete de reforma laboral que pretende imponer por decreto. Todavía los efectos de las medidas no están produciendo el daño que van a generar dentro de los próximos meses. No debemos adelantarnos".Otro revés para Trump en la JusticiaEste 19 de diciembre, la Corte Suprema de Colorado le quitó la posibilidad a Donald Trump de ser candidato en ese estado en las elecciones presidenciales de 2024, por involucrarlo en la toma del Capitolio de Estados Unidos en 2021."El juicio más complicado para Trump es el que lo responsabiliza por el fallido golpe de Estado en el Capitolio, porque la insurrección lo inhabilita para ser presidente. En las otras causas, podría ganar las elecciones igual y luego autoindultarse", dijo Mauricio Zabalza, periodista argentino en Estados Unidos."Esto fue elevado a la Corte Suprema federal, lo que puede ser favorable para él, porque designó a tres miembros, que no le darían la espalda", apuntó.

