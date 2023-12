https://sputniknews.lat/20231220/rusia-condena-en-la-onu-el-terrorismo-y-el-uso-de-la-fuerza-contra-los-civiles-en-gaza-1146731211.html

Rusia condena en la ONU el terrorismo y el uso de la fuerza contra los civiles en Gaza

ONU (Sputnik) — El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, cuestionó los actos terroristas y el uso de la fuerza... 20.12.2023

"Condenamos cualquier tipo de acto terrorista y cualquier uso de la fuerza indiscriminada contra la población civil y las instalaciones civiles", dijo el representante ruso en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.Nebenzia señaló que "la matanza sin precedentes por la cantidad de víctimas continúa ya dos meses y medio". Subrayó que ahora "incluso los propios rehenes israelíes son víctimas de los ataques indiscriminados de Israel". Nebenzia volvió a alertar sobre el bloqueo total que impuso Israel a Gaza, la interrupción de las comunicaciones, las duras restricciones para la entrada de la ayuda humanitaria y la escasez de agua, combustible y medicamentos. Denunció también el asesinato del personal de la Cruz Roja y de la ONU con familias enteras, incluidos niños. "Alrededor de 90 instalaciones de la ONU fueron atacados repetida veces, 133 trabajadores de la ONU murieron, la mayor pérdida desde la fundación de la ONU. El responsable de la OCHA [Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios], Martin Griffiths, reconoció que la catástrofe en el enclave es lo peor que ha visto, teniendo en cuenta que la gente no tiene adónde huir y el objetivo declarado de destruir a Hamás es imposible de realizar", enfatizó. Nebenzia citó además informes de la prensa que indicaban que Israel había arrojado alrededor de 29.000 bombas aéreas sobre Gaza, "algo comparable con la cantidad de bombas que lanzaron Estados Unidos y Gran Bretaña durante su agresión militar contra Irak en 2003". El embajador enumeró también otras atrocidades cometidas por las tropas israelíes en la Franja de Gaza, como el bombardeo con misiles al monasterio de las hermanas de la Madre Teresa en medio de los preparativos para la Navidad, así como sus incursiones armadas en Cisjordania que desde el 7 de octubre dejaron al menos 293 muertos, el último de ellos un adolescente palestino de 17 años en el campo de refugiados Fará. Nebenzia señaló también a Estados Unidos por entregar ayuda militar masiva a Israel que lleva a la muerte de civiles palestinos. "Tras los sucesos trágicos del 7 de octubre, la política de Washington en la región está en el atolladero. No se puede examinar la incursión de Hamás, que no tiene ninguna justificación, aislada de los actos de Israel para la ampliación y la construcción de sus asentamientos en los territorios palestinos, así como del fracaso de la política de Estados Unidos de ignorar el problema palestino y las legítimas esperanzas de los palestinos de tener un Estado propio", indicó. El embajador dijo que la posición de Rusia es consecuente y valora sus relaciones históricas tanto con los palestinos como con los israelíes. Nebenzia volvió a llamar al establecimiento del Estado de Palestina en las fronteras de 1967 con capital en Jerusalén Este y la coexistencia pacífica con Israel. "Nuestro enfoque se fundamenta en la base legal internacional para la solución de este problema, incluidas las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU", apostilló.

