Abuelas de Plaza de Mayo repudia megadecreto firmado por el presidente argentino

Abuelas de Plaza de Mayo repudia megadecreto firmado por el presidente argentino

La organización recuerda: "En la Argentina hace muchos años que dijimos nunca más al silencio. Y hoy no podemos callar ante semejante atropello a la institucionalidad y a la división de poderes". A través de una cadena nacional grabada, y difundida en la noche del miércoles, cuando todavía se conmemoraba el "argentinazo" de 2001, que terminó con 39 muertos por causa de la represión policial, el mandatario difundió 30 de los 366 artículos que decidió derogar o reformar por medio de decretos de necesidad y urgencia. Entre las normas se incluyen la eliminación de varios controles de precios, la derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas y también la ley de tierras. Además, anunció la transformación de las empresas estatales en sociedades anónimas para que puedan ser privatizadas, la reforma del Código Aduanero para facilitar exportaciones y la autorización de la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. También se desregularizarán los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink, del multimillonario Elon Musk. "Desde su reciente asunción, este Gobierno ha agudizado dramáticamente el desamparo y el sufrimiento del pueblo, y con este decretazo —que no reviste ni necesidad ni urgencia— está avasallando cientos de derechos conquistados a lo largo de nuestra historia. Es inaceptable que pretendan ejecutar tales reformas sin dar el debate de cara a la sociedad y en el Congreso de la Nación, como corresponde", añade el escrito.Según Abuelas, un proyecto político en un sistema democrático como el de Argentina "no puede imponerse así, sin más, arrogándose la suma del poder público y sin ningún viso de razonabilidad. Existen instancias de discusión, de formación, de consensos y —precisamente— de disputa política". Y finaliza advirtiendo que las medidas afectan a la ciudadanía en su conjunto, "incluidas las futuras generaciones" e insta al Gobierno a "disponerse a escuchar".

