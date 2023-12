https://sputniknews.lat/20231221/la-peor-crisis-inmobiliaria-de-la-ciudad-en-30-anos-una-de-cada-7-casas-en-argentina-esta-vacia-1146760734.html

"La peor crisis inmobiliaria de la ciudad en 30 años": una de cada 7 casas en Argentina está vacía

Los propietarios están dejando vacía una de cada siete casas en Buenos Aires en lugar de alquilarla en pesos argentinos, en un contexto en el que la inflación... 21.12.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con datos del regulador energético estatal de Argentina, obtenidos por el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social Urbano (Cedesu) y compartidos por el rotativo, un promedio mensual de 228.500 de las 1 millón 586.200 viviendas de la capital estaban desocupadas. El espacio noticioso precisó que la cifra, que es anterior a los últimos aumentos pronunciados por la inflación, aumentó un 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un 57% desde el 2018. Pero a pesar del número de casas desocupadas, los residentes bonaerenses luchan por encontrar lugares para vivir y, en palabras de activistas consultados por el medio de comunicación, esta es la peor crisis inmobiliaria de la ciudad en 30 años. Según él, los alquileres están aumentando más rápido que la inflación y, hoy en día, "la mayoría de los pisos normales de una habitación" se arriendan por unos 400.000 pesos. La cifra contrasta con su contrato de arrendamiento, de 46.000 pesos mensuales. Además, los arrendadores quieren que se les pague en dólares. No obstante, Levy compartió que eso es imposible, debido a que esa divisa siempre está subiendo, a diferencia del dinero argentino. Entretanto, en su primera semana en el poder el presidente Javier Milei devaluó el tipo de cambio oficial de 400 pesos por dólar a 800, con lo que los economistas esperan que la inflación mensual aumente del 12,8 al 30% en enero. Adicionalmente, el mandatario dijo que eliminará la ley de alquileres, que establece un plazo mínimo de tres años para los contratos y limita a dos los aumentos anuales.En opinión del portavoz de un sindicato de inquilinos que presionó a favor de la ley de alquileres, Gervasio Muñoz, la raíz del problema no es la regulación, sino la consolidación de propiedades en manos de menos propietarios y la falta de regulación del mercado temporal. Y es que, entre 2006 y 2020, señala el diario, la proporción de residentes de la ciudad que son propietarios de su vivienda se redujo 7,1 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 53,3%. Muñoz también consideró que el plan de Milei de desechar la ley de alquileres sólo emperorará la situación de los inquilinos, pues básicamente "su plan es institucionalizar el 'sálvese quien pueda'".A lo anterior se suma la creciente marea de trabajadores remotos y turistas estadounidenses, europeos y de países vecinos que aprovechan un estilo de vida que resulta barato para quienes disponen de capacidad de venta de dólares en el mercado negro, por lo que la situación se vuelve mucho más compleja.En ese contexto, apunta el Financial Times, algunos propietarios han recurrido a los alquileres a corto plazo, tipo Airbnb, y están fijando los precios de los contratos en la divisa estadounidense. El 70% de los convenios a largo plazo, según cifras del sitio inmobiliario más grande de Argentina, Zonaprop, tenían precios en dólares. Hace tres años, sólo el 27% cobraba con esa moneda. "En los últimos tres años, la [cantidad de propiedades en la] oferta normal de alquiler se ha reducido a un tamaño que nunca había visto en mis 25 años en el mercado", le dijo al Financial Times un agente inmobiliario operativo en el centro de Buenos Aires, Diego Nocera.

