"El mejor regalo navideño" para Nicaragua: Ortega celebra la asociación estratégica con China

"El mejor regalo navideño" para Nicaragua: Ortega celebra la asociación estratégica con China

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó como "el mejor regalo navideño" las relaciones de asociación estratégica del país centroamericano con el... 21.12.2023

américa latina

china

nicaragua

ucrania

otan

alex saab

daniel ortega

política

venezuela

"Este es, gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias a la Virgen, el mejor regalo navideño que está recibiendo el pueblo nicaragüense", sentenció durante un acto de graduación de cadetes de la Policía Nacional, en Managua."Esto beneficia a todos los sectores, beneficia a las familias más pobres, a los que no tienen trabajo porque habrá mas trabajo, beneficia a los empresarios pequeños, medianos, grandes, porque al haber inversiones, hay mas desarrollo, mas fortaleza para la economía nicaragüense", resaltó el presidente.La cancillería de Pekín divulgó este miércoles 20 de diciembre los detalles del acuerdo binacional, que eleva el nivel de las relaciones entre los gobiernos de China y Nicaragua, además de que "favorece al desarrollo y la prosperidad comunes de los dos países".Managua y Pekín acordaron el apoyo mutuo en asuntos que competan sus intereses y preocupaciones comunes, la defensa de sus soberanías y autodeterminación, así como la cooperación bilateral."Estábamos conmemorando ayer (martes 19 de diciembre) dos años de haber retomado las relaciones con China y la velocidad en la que vienen caminando estas relaciones. Los resultados están a la vista", afirmó Ortega Destacó resultados en la compra de buses del transporte colectivo, el financiamiento para la construcción de viviendas de interés social y el Tratado de Libre Comercio (TLC), que entrará en vigencia el 1 de enero de 2024."Esto es un paso estratégico porque nos libera de cualquier sanción que quieran aplicar, como las piden los vendepatria allá en los Estados Unidos, donde insisten que nos saquen ya del comercio. Tenemos un Tratado de Libre Comercio con una nación que se ha venido desarrollando de una manera ejemplar", aseguró el gobernante nicaragüense.Ortega también precisó que China es una nación que lucha contra el hegemonismo de los imperios norteamericano y europeos a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para garantizar el respeto a su soberanía, como Rusia persigue el fin del nazismo en su conflicto con Ucrania."Los imperios no querían que la Revolución china se desarrollara y a la par estaba la Revolución de Octubre y el campo socialista, con el paso del tiempo el campo socialista se fracturó y quedó sostenida la revolución por la Federación Rusa, a la Federación Rusa que tratan de destruir también los imperialista de la OTAN y están metidos en la guerra de Ucrania, como decimos nosotros, le están echando la vaca a Rusia, pero no podrán", aseveró.Sobre el conflicto con Kiev, se mostró convencido de la "desesperación" de la OTAN por tratar de derrotar a Moscú.Felicita a VenezuelaDurante su discurso de este 20 de diciembre, el presidente de Nicaragua calificó de buena noticia la liberación del diplomático venezolano Alex Saab, excarcelado por Estados Unidos tras un canje de prisioneros acordado entre Caracas y Washington.Recordó que Saab fue capturado en Cabo Verde, país del noroeste africano, durante una escala rumbo a Irán y en el marco de una misión diplomática para adquirir medicinas y alimentos para la población venezolana, afectada por las imposiciones financieras norteamericanas.

china

nicaragua

ucrania

venezuela

china, nicaragua, ucrania, otan, alex saab, daniel ortega, política, venezuela