Vladímir Putin es "el ganador geopolítico" de 2023

El presidente de Rusia es "el ganador geopolítico del año", reconoce el columnista del 'Wall Street Journal' (WSJ) Gerald Baker. El periodista agregó que la... 20.12.2023, Sputnik Mundo

En noviembre, el mismo WSJ afirmó que los logros militares, económicos y de política exterior de Rusia demuestran que la estrategia de Putin para enfrentarse a Occidente "ha dado resultados".El artículo destacó "el pensamiento ilusorio" de los líderes occidentales al contar con el éxito de la contraofensiva ucraniana y el colapso de la economía rusa bajo la influencia de las medidas restrictivas sobre Moscú. Sin embargo, la economía de Rusia resistió y sus fuerzas pasaron a la ofensiva, el complejo militar industrial ruso superó al occidental en volumen de producción y además de eso, "Putin puede ver cómo su país recibe el apoyo de países clave de Asia y del sur global", detalló el medio.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte, Bielorrusia y Venezuela, pues desde febrero de 2022 se activaron más 16.000 nuevas medidas restrictivas contra el país, en adición a las 2.695 que ya estaban en vigor.No obstante, la economía de Rusia no solo se recuperó, sino que demostró un crecimiento que "supera al de los Estados de la UE", mientras que los propios países occidentales se están sumergiendo en una crisis económica, política y social.En cuanto a la situación en el frente ucraniano, la contraofensiva de las FFAA de Ucrania que comenzó el 4 de junio, en palabras de Vladímir Putin, no solo estaba estancada, sino que "es un fracaso". A principios de diciembre, de acuerdo con el ministro de Defensa rusa, Serguéi Shoigú, los intentos de ataque costaron a Kiev más de 125.000 soldados muertos y heridos, y las tropas ucranianas "no consiguieron sus objetivos en ninguna de las direcciones".

