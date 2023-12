Entre romeritos, luces y regalos: ¿en qué gastan más los mexicanos por Navidad y Año Nuevo?

https://sputniknews.lat/20231221/entre-romeritos-luces-y-regalos-en-que-gastan-mas-los-mexicanos-por-navidad-y-ano-nuevo-1146744591.html

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/14/1146742934_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8684aec352e008a28fc449acf09a5567.jpg

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mexicano, el rubro en el que más gastó la gente en la nación latinoamericana a lo largo del año pasado fue alimentos, bebidas y tabaco (37,7%).En entrevista para Sputnik, el maestro en economía por el Colegio de México (Colmex) Francisco Rueda dice que, además de la comida, en diciembre los mexicanos destinan su dinero al esparcimiento, que engloban las vacaciones, reuniones en restaurantes y regalos. Este último punto, refiere la compañía Kantar en un análisis, hará que las personas paguen cerca de 4.868 pesos (285,07 dólares) en obsequios."También crece otro tipo de gasto, que son las transferencias bancarias. Muchas personas hacen depósitos a sus padres, hijos o familiares en estas fechas", explica.En una charla para este medio, la subdirectora de análisis económico de la empresa Monex, Janneth Quiroz, retoma los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) de diciembre de 2022.En ella, se observa un incremento en la adquisición de ropa, accesorios, perfumería y joyería, así como artículos de papelería. "También el año pasado se tuvo un alza en motocicletas y otros vehículos, combustibles y aceites", expone.La causa de desembolso en la temporada navideña, comenta Rueda, tiene una raíz en la teoría económica de Keynes: el principal determinante del gasto es el ingreso que recibimos. Y, en el último mes del año, las personas trabajadoras suelen obtener bonos o aguinaldo, una de las prestaciones más importantes, que involucra la paga de, al menos, 15 días de salario, o la parte proporcional al tiempo laborado. Esto impulsa que las compras se disparen.¿Cuánto cuestan las cenas y decoraciones?Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) mexicana, el costo de algunos alimentos empleados para las cenas de de estas festividades en 2023 son:Además de los regalos y la comida, otro rubro en el que los mexicanos destinan gran parte de sus ingresos de la temporada decembrina es el de las decoraciones; al menos 40% de su dinero se emplea para adquirir luces navideñas, el árbol, esferas y demás recursos decorativos.Condusef expone que 67% de las personas que viven en el territorio latinoamericano coloca esta parafernalia típica de la época.La cuesta de eneroUno de los fenómenos que más afectan los bolsillos de los mexicanos tras las festividades de mencionadas es la llamada cuesta de enero, es decir, la dificultad de retomar la normalidad del gasto tras las erogaciones decembrinas. De acuerdo con el banco BBVA, se trata de un evento anual que responde a la inflación, ya que suben los costos de bienes y servicios, a lo que se agregan los gastos desmedidos por las celebraciones del mes anterior.De cara a este desafiante periodo del año, donde comenzamos a dudar si iniciamos con el "pie derecho", los expertos tienen algunas recomendaciones a seguir; por ejemplo, ahorrar o invertir la mayor parte del aguinaldo o bonos recibidos en la temporada de cierre de año."Hay que administrarlo para repartirlo a lo largo de los siguientes meses. Requerimos aprender a suavizar nuestro consumo; es decir, a no gastar todo el aguinaldo o bonos en diciembre. Evidentemente, no todos los meses tenemos el mismo gasto y es normal, pero todo depende de la persona y sus proyectos", señala Rueda, quien también es docente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.Sumado a ello, es importante que las personas, sin importar sus ingresos, hagan un presupuesto donde anoten todos sus gastos, desde los fijos (como la renta de una casa) hasta los variables (como las vacaciones), con el fin de conocer cuánto destinan a cada rubro.En este sentido, Quiroz apunta que en ese listado se tomen en cuenta posibles recortes que se puedan realizar en los gastos familiares. Por ejemplo, en lugar de comprar diariamente tu capuchino en la cafetería cerca del trabajo, puedes aprender a hacerlo en casa, lo que disminuirá el dinero que destinas a tu bebida."Lo ideal es ver si hay posibilidad de recortar los gastos de algunos rubros y no excederse. Este ejercicio se puede hacer mes con mes, con el punto de evitar caer en problemas económicos, sobre todo cuando las tasas de interés son muy elevadas", precisa la subdirectora de análisis económico de Monex.¿Qué hacer en las próximas fiestas?Quiroz y Rueda insisten en sugerir que para las próximas fiestas los mexicanos, con semanas o meses de anticipación, hagan un presupuesto especial enfocado en los alimentos, regalos y decoraciones, para no afectar su bolsillo.En el mismo tenor, la Condusef alienta a comparar costos y calidad en los productos, por una compra informada. Además, promueve adquirir los obsequios y alimentos con anticipación, no unos días antes de las fiestas, esto para evitar pagar más por un artículo.Por último, el organismo mexicano invita a la gente que vive en la nación latinoamericana a no derrochar en los regalos.

