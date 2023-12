https://sputniknews.lat/20231221/impacto-en-argentina-tras-decretazo-del-gobierno-de-milei-1146798688.html

Impacto en Argentina tras "decretazo" del Gobierno de Milei

Impacto en Argentina tras "decretazo" del Gobierno de Milei

Se disparan las repercusiones tras el anuncio del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) firmado por el presidente argentino, Javier Milei. En otro orden, en Uruguay habrá plebiscito sobre los allanamientos nocturnos. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-12-21T22:00+0000

2023-12-21T22:00+0000

2023-12-21T22:00+0000

en órbita

javier milei

elon musk

argentina

uruguay

cámara de diputados

frente amplio

starlink

luis lacalle pou

gobierno de argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/15/1146801511_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_a7393c33a2200edcb9e96f8346c1fa08.jpg

Impacto en Argentina tras "decretazo" del Gobierno de Milei Impacto en Argentina tras "decretazo" del Gobierno de Milei

El Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), anunciado por el mandatario Javier Milei en cadena nacional, modifica o deroga más de 300 normas.Entre ellas la que impide la privatización de las empresas del Estado, la ley de alquiler y el régimen laboral.También se reformará el sistema de atención médica privada y se cambia la ley para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas.Asimismo, se desregulan los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink, propiedad de Elon Musk.La propuesta del Gobierno no es que "yo, como individuo, elija a mis representantes para que regulen a mi favor, sino que quien tiene dinero, o el mercado libre, decida cómo se establecen los contratos"."Quedan en posición de debilidad absoluta los trabajadores y consumidores frente a los grandes monopolios. Resulta perjudicada la mayoría de la población", apuntó el experto.A juicio del entrevistado, la medida es inédita en la historia política del país, y plantea un escenario desconocido.En diversas zonas del país, en particular en barrios de Buenos Aires, los anuncios del denominado "decretazo" fueron recibidos con masivos cacerolazos de protesta.El decreto debe ser llevado al Congreso para su análisis en una comisión bicameral en un plazo de 10 días. Solo quedaría invalidado si es rechazado por la Cámara de Diputados y por el Senado.El partido oficialista Libertad Avanza tiene 40 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y apenas siete de los 72 asientos del Senado.El economista se refirió al impacto de la protesta social, en particular de la clase media, para un Gobierno que no lleva ni un mes en funciones.En esta edición de En órbita también abordamos, entre otros temas, el plebiscito en Uruguay ―previsto para octubre de 2024 junto con las elecciones presidenciales― sobre la eventual habilitación de los allanamientos nocturnos."Es una cortina de humo. [El Gobierno] apela a una discusión ya saldada en una anterior propuesta de reforma constitucional", dijo a En órbita el diputado Sebastián Valdomir, del opositor Frente Amplio.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

argentina

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dnu, dnu argentina, javier milei, argentina, gobierno de argentina, ajuste en argentina, caputo, luis lacalle pou, allanamientos