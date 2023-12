https://sputniknews.lat/20231221/prohibicion-de-trump-en-las-papeletas-por-la-corte-suprema-de-colorado-danara-a-los-democratas-1146786250.html

Prohibición de Trump en las papeletas por la Corte Suprema de Colorado dañará a los demócratas

La Corte Suprema de Colorado dictaminó que el expresidente Donald Trump no figuraría en la papeleta de las primarias presidenciales republicanas del estado... 21.12.2023

La sentencia dictada el 19 de diciembre por la Corte Suprema de Colorado no tiene precedentes. Es la primera vez en la historia del país que un Tribunal Supremo de un estado excluye a una persona del ejercicio de un cargo en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda (participación en una rebelión o insurrección contra Estados Unidos). El razonamiento que motivó esa decisión se basó en la conducta del expresidente durante el asalto al Capitolio del 6 de enero.Trump recurrirá la decisión ante la Corte Suprema de EEUU, un tribunal que cuenta con una mayoría conservadora, y tres jueces que fueron nombrados por él mismo. De acuerdo con el procedimiento, el tribunal ha suspendido la sentencia hasta el 4 de enero, o hasta que el Tribunal Supremo resuelva el caso.La reacción pública al fallo judicial no afectará a la campaña de Trump, pero perjudicará mucho al presidente Joe Biden y a otros demócratas, declaró a Sputnik Daniel Lazare, autor y periodista. "A los republicanos les parece que los demócratas intentan manipular el sistema para robar las elecciones, para privarles de su derecho democrático a participar en unas elecciones. Y ven esto como el último clavo en el ataúd. Claro que la Corte Suprema podría deshacer el daño anulando la decisión de Colorado. Pero aun así, creo que los demócratas acabarán gravemente perjudicados por esta decisión", concluyó Lazare.Lazare se mostró de acuerdo que esto podría considerarse un asunto partidista, teniendo en cuenta el hecho de que el Tribunal Supremo de Colorado tiene siete jueces, todos ellos nombrados por gobernadores demócratas.De hecho, también recordó el caso de Dan Patrick, vicegobernador de Texas, que propuso eliminar el nombre de Joe Biden de la papeleta electoral de las primarias del estado.Los demócratas se arrepentirán de esto, cree el periodista. "Los demócratas han estado tratando de bloquear a Trump a través del poder judicial desde 2017. Y el efecto solo ha sido fortalecer a Trump y debilitarlos a ellos. Esta es la culminación de media docena de años de lo que es realmente una estrategia política fallida", resumió.Lazare señaló que otro problema es la complejidad del sistema electoral. "EEUU tiene 50 elecciones separadas. Y la responsabilidad por esas elecciones no está muy clara", destacó.

