https://sputniknews.lat/20231221/que-visitar-en-argentina-este-es-el-top-15-de-los-mejores-lugares-1146775124.html

¿Qué visitar en Argentina?: este es el top 15 de los mejores lugares

¿Qué visitar en Argentina?: este es el top 15 de los mejores lugares

Sputnik te acerca a los lugares turísticos para ver en Argentina, así como a las mejores cosas para hacer durante tu visita a ese país sudamericano.

2023-12-21T13:59+0000

2023-12-21T13:59+0000

2023-12-21T13:59+0000

sputnik explica

argentina

🧭 destinos

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/15/1146775785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38b23ffa01cbef07881f1f3946ae3af5.jpg

Los 15 mejores lugares para ver en Argentina1. Buenos Aires, la capitalIndudablemente, Buenos Aires se erige como uno de los puntos de interés más destacados de Argentina. Para disfrutar plenamente del turismo, asegúrate de explorar los barrios de Puerto Madero, hogar del asombroso Puente de la Mujer, y La Boca, conocido por sus pintorescas casas de colores.Entre los lugares imperdibles se encuentran el Cementerio de la Recoleta, con sus impresionantes capillas y criptas, la amplia Avenida Nueve de Julio, el icónico Obelisco, la Casa Rosada y la elegante Galería Pacífico. También, no te pierdas los templos de Argentina, entre ellos el Santísimo Sacramento, Nuestra Señora del Pilar y la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.2. Las Cataratas de IguazúEn Argentina, se encuentran las renombradas cataratas de Iguazú, un conjunto de 275 cascadas que se extienden sobre el río Paraná formando una figura de luna creciente. Estas cataratas presentan varios niveles, con una altura promedio de 60 metros, y la Garganta del Diablo, la más extensa, alcanza los 150 metros. Iguazú ha sido reconocida como una de las nuevas maravillas del mundo. Otras cataratas destacadas en la zona son Adán y Eva, Cabeza de Vaca, Dos Hermanas, Salto Escondido y Unión.Este atractivo se halla en el seno del parque nacional del mismo nombre, en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Iguazú está inmerso en una selva subtropical que alberga una rica diversidad de reptiles y mariposas, incluyendo carpinchos, ocelotes, monos capuchinos, jaguares y pumas.3. La PatagoniaLa fascinante región geográfica de la Patagonia, ubicada al sur de Sudamérica entre Argentina y Chile, atrae a numerosos turistas con sus atracciones naturales. El nombre "Patagonia" surgió tras la expedición de Magallanes, quien denominó "patagones" a la población indígena tehuelche que habitaba la zona, refiriéndose a ellos como gigantes.Entre las atracciones más destacadas se encuentran el impresionante glaciar Perito Moreno, la península de Valdés, la encantadora ciudad de Ushuaia, Puerto Madryn dedicada al avistamiento de ballenas y la reserva natural de Punta Tombo, donde se pueden observar grandes colonias de pingüinos.4. El Archipiélago de Tierra del FuegoEl Archipiélago de Tierra del Fuego, es un conjunto de islas separadas de Sudamérica por el estrecho de Magallanes y de la Antártida por el paso de Drake, cuenta con 40.000 islas. A pesar de su nombre, la isla es fría, con temperaturas que alcanzan los 15 grados centígrados en el mes más cálido.Los viajeros pueden realizar excursiones y expediciones, visitar el faro Les Eclaires, explorar el Museo Marítimo y el Museo de la Orilla del Mundo. Además, los centros turísticos ofrecen la oportunidad de seguir la ruta de Charles Darwin.5. El glaciar Perito MorenoEl glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, es una inmensa masa de hielo de cinco kilómetros de ancho, con aproximadamente 30.000 años de antigüedad. Este colosal glaciar se desplaza a una velocidad de dos metros al día.Algunos turistas aventureros exploran el interior del glaciar, encontrándose literalmente dentro de un iceberg. Visitar el Perito Moreno al ir a Argentina es una experiencia que vale la pena vivir antes de que esta maravilla natural se derrita por efecto del calentamiento global.Debido a su constante movimiento, el Perito Moreno ocasionalmente avanza más allá del Lago Argentino, generando un aumento en el nivel del agua en una sección del lago. La presión del agua provoca la ruptura del glaciar, creando un espectáculo visualmente impactante. La frecuencia en que eso sucede es impredecible; la última vez que ocurrió fue en 2012.6. La península de ValdésLa reserva de la península de Valdés, ubicada en el sureste de Argentina, es el hábitat de una diversidad de animales. En las proximidades de la península, es posible avistar ballenas francas australes, leones marinos, elefantes marinos, focas, delfines oscuros y pingüinos de Magallanes.En su mayoría, los animales que se encuentran en la península de Valdés llegan a esta área para reproducirse, siendo la temporada más activa la de septiembre a noviembre. Los turistas acuden a este lugar para presenciar el espectáculo de ballenas, avestruces, pingüinos y elefantes marinos.7. La ciudad de UshuaiaUshuaia es un puerto de la isla de Tierra del Fuego, punto de partida hacia la Antártida. La ciudad estaba habitada por el pueblo indígena yaganes, que fue exterminado casi por completo, primero por los españoles y luego por los británicos.Los viajeros pueden hacer excursiones al Museo del Presidio (es la antigua prisión más austral del mundo), ver pingüinos magallánicos, pasear por la laguna Verde y contemplar el lago Esmeralda, encontrarse con un hermoso amanecer invernal en el balcón de su hotel (aquí es increíble) e incluso bucear en las aguas del estrecho de Beagle.8. La Cueva de las ManosLa Cueva de las Manos se halla en la provincia de Santa Cruz, dentro del valle del río Pinturas. Este desfiladero está adornado con numerosas representaciones de manos dejadas por antiguos habitantes; de ahí su nombre. Las huellas exhiben tonalidades de rojo, amarillo, blanco y negro.En realidad, la Cueva de las Manos forma parte de un extenso sistema de cuevas con una longitud total de 160 kilómetros. Solo aquellas consideradas seguras están abiertas para los visitantes. Destaca una cueva en particular, la más importante y popular entre los turistas, que alcanza una altura de 10 metros.9. San Carlos de BarilocheSan Carlos de Bariloche, enclavado entre los majestuosos Andes y la espléndida región de la Patagonia, se presenta como un destino irresistible para los viajeros. Este lugar atrae a visitantes en busca de experiencias que incluyen esquiar en sus destacadas estaciones, disfrutar de refrescantes baños en el lago, explorar la reserva del Nahuel Huapi y conquistar la cumbre del monte Campanario. A continuación, exploraremos con más detalle el Nahuel Huapi.Conocido como la "Suiza argentina", San Carlos de Bariloche merece este apelativo debido a sus estaciones de esquí de renombre, consideradas las mejores del país. Además, su tradición chocolatera agrega un toque dulce y distintivo a la experiencia, haciendo de este destino un lugar único y atractivo.10. Los AndesLos Andes, el sistema montañoso más extenso del mundo, se extiende por Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Con una longitud de 9.000 kilómetros y un ancho que varía entre 500 y 700 kilómetros, destacan por el imponente pico Aconcagua, que alcanza los 6.962 metros y se sitúa en territorio argentino, específicamente en la provincia de Mendoza.Los Andes argentinos albergan numerosos parques nacionales, diseñados para preservar el rico ecosistema montañoso. Ejemplos de ello incluyen Los Glaciares, con su casquete glaciar; Nahuel Huapi, con lagos y bosques; y Los Arrayanes, donde destacan hermosos árboles luma de corteza roja.En el archipiélago de Tierra del Fuego, se encuentra una continuación de los Andes conocida como Tierra Cordilleras.11. El parque nacional Nahuel HuapiEl Nahuel Huapi, uno de los primeros parques nacionales de Argentina, se sitúa cerca del lago homónimo. Como típico parque de reserva, su misión es preservar el ecosistema cercano a los Andes, asegurando la rica diversidad de animales y plantas. Entre sus tesoros naturales destacan un cedro y una haya, ambos con quinientos años de antigüedad.Dentro de este parque nacional se encuentra el volcán extinto Tronador, situado en la frontera entre Argentina y Chile. El lago Nahuel Huapi atrae a numerosos turistas, algunos de los cuales llegan específicamente a Argentina para explorar sus aguas y, posiblemente, avistar al mítico Nahuelito, figura presente en leyendas y cuentos de hadas. Además, el lago brinda oportunidades para realizar actividades como el kayak y el buceo, permitiendo explorar sus fascinantes profundidades.12. El parque nacional Los GlaciaresLos Glaciares, una reserva prácticamente andina en el sur de la Patagonia, está en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.El núcleo central de este parque nacional es el extenso glaciar continental de la Patagonia. Aunque los glaciares abarcan alrededor de un tercio del parque, destaca la diversidad vegetal en la zona, que incluye hayedos y un extenso bosque magallánico.Los visitantes tienen la opción de dirigirse al Lago Argentino, el lago más grande del país, para sumergirse en sus aguas esmeralda y disfrutar de las impresionantes vistas de los majestuosos glaciares.13. El salar Salinas-GrandesEl término marisma de sal trae a la mente a Uyuni, en Bolivia, pero en Argentina existe un lugar parecido. Una autopista atraviesa Salinas Grandes, adentrándote en un deslumbrante mundo blanco donde el suelo está cubierto por una gruesa costra de sal.Comprueba cómo los cristales de sal crujen bajo tus pies como la nieve, pruébalos y saca fotos que nadie creerá que son reales. De enero a marzo, existe la posibilidad de captar una fina capa de agua en la superficie, que convierte la salina de Salinas Grandes en un espejo gigante con un espectacular reflejo del cielo.14. Mar del PlataDescansar en la playa no es una opción en Buenos Aires, ya que la capital argentina se encuentra a orillas de un río de agua dulce y de color chocolate, el río de La Plata. La playa oceánica más cercana y popular es Mar del Plata, a unas 5-6 horas en tren o autobús desde Buenos Aires.En Mar del Plata, puedes disfrutar de las olas del océano, explorar la animada ciudad, admirar a los leones marinos jugueteando en la costa y sentir la alegría de haber optado por el cálido océano después de la ventosa Patagonia.Para aquellos que buscan playas menos concurridas, Pinamar, Villa Gesell y Miramar son opciones encantadoras en la misma región.15. CórdobaCórdoba fue fundada por los conquistadores españoles, de ahí su nombre en honor a la ciudad andaluza. Veinticinco años después, los jesuitas se establecieron en Córdoba para convertir a los cordobeses. Construyeron una iglesia, un colegio y la primera universidad del país, y fuera de la ciudad levantaron otras cinco reducciones para los indios: todas ellas son hoy Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.La biblioteca que los jesuitas empezaron a formar sigue en funcionamiento, a pesar de que la Compañía de Jesús fue expulsada de los países católicos de Europa y sus colonias hace 250 años. Para entender la relación de Argentina con los jesuitas y no perderse los impresionantes libros, puedes apuntarte a una visita en grupo en español o inglés por 20 pesos.La mejor temporada para viajar a ArgentinaArgentina presenta una diversidad climática que abarca desde subtrópicos hasta áreas más áridas. Durante los meses invernales, de junio a agosto, se recomienda explorar el norte del país, incluyendo destinos como Salta y las Cataratas del Iguazú. En verano, la región experimenta un clima cálido y húmedo, con temperaturas que rondan entre +15 y +20 °C en julio. Además, el invierno en Argentina brinda oportunidades para disfrutar del esquí, ya que la temporada en las laderas de los Andes se extiende desde mediados de junio hasta octubre.La temporada primaveral (septiembre-noviembre) y otoñal (marzo-mayo) proporciona condiciones ideales para explorar el centro del país. Buenos Aires, Córdoba, el norte de la Patagonia (Bariloche) y la península de Valdés son destinos recomendados durante estos períodos. Asimismo, viajar por el norte de Argentina en primavera y otoño resulta igualmente agradable.El verano (diciembre-febrero) es la época más agradable en la Patagonia, y después de recorrerla, relajarse en las playas de Mar del Plata es una opción atractiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se trata de temporada turística alta, lo que lleva asociado un notorio aumento en los precios. En el centro y norte de Argentina, el calor es pronunciado en esta época, y las Cataratas del Iguazú se asemejan a una sauna.Dónde comerNo dudes en comer en restaurantes argentinos. Hay un gran número de restaurantes, ¡y realmente hay mucho para elegir!Argentina es un país donde se mezclan muchas naciones, así es que los restaurantes internacionales no son exóticos en este país, sino que forman parte de la cocina nacional argentina, debido a que la gente de distintas naciones ha llevado sus tradiciones y costumbres. Por eso los restaurantes italianos, españoles o franceses no son un exotismo, sino algo propio, autóctono. Además de los básicos y clásicos restaurantes de carne, abundan otros de todo tipo, por ejemplo, de pescado o vegetarianos.Un buen almuerzo, en un restaurante común, para dos personas, con vino, primero, luego con carne, postre y café te costará 15-20 dólares. Comer en un buen restaurante te costará 25-35 dólares por persona. Y comer en un restaurante de categoría superior te costará 40-60 dólares.Dónde alojarteDadas las excelentes infraestructuras, es fácil encontrar en Argentina muchas ciudades desarrolladas para todos los gustos, llenas de cafés, restaurantes, alojamiento barato y todas las comodidades para disfrutar. Sin embargo, los precios varían mucho según el lugar que elijas. Desde la ruidosa capital Buenos Aires hasta la relajada Mendoza y los impresionantes paisajes de la Patagonia, Argentina tiene algo para todos los gustos.Excursiones en ArgentinaLas excursiones más interesantes en Argentina son las que ofrecen los parajes naturales. En el país hay muchos monumentos naturales e históricos de importancia mundial. Por ejemplo, los parques nacionales Los Glaciares, en Patagonia, e Iguazú, en la provincia de Misiones, los parques naturales Ischigualasto y Talampaya y muchos otros.Sin embargo, lo primero que se le da a apreciar al turista es la capital, Buenos Aires.La Fiesta Gaucha y el Espectáculo de Tango se consideran unos de los programas más fascinantes de las excursiones. Estos espectáculos familiarizan a los visitantes con la vida, la cocina, la música y las costumbres de los gauchos argentinos.¿Es seguro visitar Argentina?Argentina es un país relativamente seguro, y puedes recorrerlo sin problemas incluso si vas en solitario.Buenos Aires es también más segura que muchas otras ciudades de América Latina. No obstante, como en cualquier gran ciudad, hay lugares a los que es mejor no ir o en los que hay que tener un cuidado especial. Como en cualquier metrópolis del mundo, pueden producirse robos en calles llenas de gente o en el transporte público. Los robos también son habituales en los hoteles del segmento de precios más bajos.Consejos para viajeros

https://sputniknews.lat/20231218/estos-son-los-lugares-que-hay-que-ver-en-agadir-1146681152.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

que ver en argentina, argentina que ver, visitar argentina, argentina que visitar, que hacer en argentina, qué hacer en argentina, qué ver en argentina, cosas que ver en argentina, que ver argentina, argentina cosas que verlo mejor de argentina, argentina visitar, q ver en argentina, cosas que hacer en argentina, qué hay en argentina, lugares para visitar en argentina, que visitar en argentina, lugares de argentina, lugares turisticos en argentina, sitios de argentina, argentina lugares para visitar, sitios para visitar en argentina, lugares en argentina, argentina sitios turisticos, lugares turísticos de argentina, argentina sitios para visitar, sitios turisticos argentina, lugares a visitar en argentina, lugares que visitar en argentina, lugares para visitar argentina, que lugares visitar en argentina, lugares argentina, argentina sitios, lugares de argentina para visitar, sitios argentina, sitios en argentina, argentina turismo lugares para visitar, lugares para visitar de argentina, que conocer en argentina, qué visitar en argentina, sitios que visitar en argentina, mejores lugares argentina, lugares bonitos de argentina, argentina sitios bonitos, lo mas bonito de argentina, lugares mas bonitos de argentina, sitios bonitos de argentina, conocer argentina, viaje argentina 15 días, que ver en argentina en 15 dias, argentina en 15 dias, argentina 15 dias, viaje argentina 15 dias, ruta por argentina, que ver en argentina en 15 días, 15 dias en argentina, ruta argentina 15 dias, argentina que ver en 15 dias, ruta por argentina 15 dias, viaje argentina 15 días precio, viaje argentina 10 dias, argentina en 10 dias, 10 dias en argentina, argentina 10 dias, que ver en argentina 10 dias, que ver en argentina en 10 días, argentina que ver en 10 dias, que ver en buenos aires en 3 dias, que hacer en buenos aires en 3 dias, que ver en buenos aires en 3 días, cosas que ver en buenos aires, sitios para visitar en buenos aires, viajar a argentina por libre, viajar a argentina por tu cuenta, cuantos dias para visitar cordoba, cuantos dias se necesitan para ver cordoba