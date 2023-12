https://sputniknews.lat/20231222/con-eeuu-al-limite-ucrania-basicamente-ha-perdido-el-conflicto-1146833333.html

Con EEUU al límite, Ucrania "básicamente ha perdido el conflicto"

Con EEUU al límite, Ucrania "básicamente ha perdido el conflicto"

Washington está al límite, pues tiene que luchar en múltiples frentes en Europa del Este, Oriente Medio y Asia-Pacífico simultáneamente; por ello, Ucrania... 22.12.2023, Sputnik Mundo

El equipo de Biden tiene las cosas complicadas, pues Kiev parece haber perdido en la guerra híbrida de Washington contra Moscú. Además, el conflicto palestino-israelí se está descontrolando y China ha dejado claro que se reunificará con Taiwán, observa el experto. La Casa Blanca, entretanto, se esfuerza por mantener viva la crisis ucraniana, con Biden sugiriendo que Rusia invadiría a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) si Kiev es derrotada. Sin embargo, dice el analista, parece que nadie está creyendo en esta narrativa antirrusa, ya que el apoyo público de Washington a Ucrania está disminuyendo y los veteranos militares y de inteligencia de Estados Unidos ridiculizan abiertamente el discurso de Biden sobre la "amenaza rusa", afirma. En otro frente, en el Oriente Medio, los rebeldes hutíes de Yemen han desairado el anuncio de Washington sobre la formación de una fuerte alianza de 10 naciones para supuestamente salvaguardar el comercio en el mar Rojo y han proseguido con los ataques a buques comerciales.Los hutíes han intensificado recientemente sus ataques con misiles y drones contra embarcaciones norteamericanas. También han bloqueado barcos de origen israelí. Todo ello, indica el experto, ha perturbado el comercio mundial, en un intento de obligar a Israel a detener su operación terrestre en Gaza, que ya se ha cobrado la vida de unos 20.000 palestinos.Maloof también señala que, aunque el mar Rojo sigue siendo una importante ruta comercial para Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y otros reinos del Golfo Pérsico, solo Bahréin se ha subido al carro de la operación estadounidense Guardián de la Prosperidad. "Esto demuestra realmente la delicadeza política que rodea todo esto", afirma. La revista británica The Economist señaló que hace unos meses Riad probablemente habría acogido con satisfacción la iniciativa de Washington, pero actualmente quiere poner fin a su guerra con los militantes chiíes yemeníes. En abril de 2022, Arabia Saudita acordó un alto el fuego de dos meses con los hutíes y lo prorrogó dos veces. La tregua sigue vigente en gran medida, aunque terminó formalmente en octubre de 2022. Los bandos enfrentados han pasado meses intentando alcanzar un compromiso, y parece que Riad no quiere interrumpir la iniciativa de paz, según el periódico.Mientras los hutíes siguen subiendo la apuesta en el mar Rojo, las tensiones entre Israel y Hizbulá no dejan de aumentar también, según Maloof. El experto militar explicó que los hutíes y Hizbulá ven a Hamás como parte de un Eje de la Resistencia. Dado que Hamás parece estar perdiendo terreno en medio del empuje militar de Israel, los hutíes y Hizbulá están intensificando sus acciones militares contra Israel, sostuvo."Mis contactos en el Líbano me han dicho hoy que los combates se han intensificado. Y los israelíes, en efecto, han presentado un ultimátum a los libaneses y a Hizbulá de que, si no se movían al norte del río Litani, que está en el sur del Líbano, iban a entrar en la región", cuenta Maloof. "Y ya sé que uno de los pueblos de uno de mis contactos está siendo bombardeado ahora. Así que la escalada se está acelerando. Y eso es lo que debe preocuparnos", subrayó Maloof.La posible derrota en Ucrania y la escalada en Oriente Medio "se están volviendo más complicadas para los líderes estadounidenses y los jefes militares, especialmente para hacer malabarismos con las finanzas", subraya."El dinero no está ahí. La financiación no está ahí. Y tienen fondos de contingencia en el presupuesto del Pentágono por valor de miles de millones. Probablemente podrían recurrir a ellos temporalmente. Siempre pueden aumentarlo más adelante mediante suplementos. Pero en este momento ni siquiera podemos aprobar un presupuesto de defensa", concluye.

