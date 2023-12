https://sputniknews.lat/20231222/el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-aumenta-la-ayuda-a-gaza-tras-la-abstencion-de-eeuu-1146832762.html

El Consejo de Seguridad de la ONU aumenta la ayuda a Gaza tras la abstención de EEUU

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue fallando en su intento por establecer un alto el fuego permanente en Gaza. En su lugar, acordó una... 22.12.2023, Sputnik Mundo

Este 22 de diciembre, el organismo adoptó un proyecto de resolución presentado por los países árabes, cuyo objetivo es facilitar el flujo de suministros básicos a la Franja de Gaza, que ha sido atacada constantemente por las fuerzas israelíes desde el 7 de octubre pasado, en represalia por los ataques sorpresa del movimiento palestino Hamás. De los 15 miembros que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, solo dos se abstuvieron de votar: Estados Unidos y Rusia. Los demás votaron a favor. Con ello, la resolución pudo avanzar. Sin embargo, el cese al fuego permanente en Gaza sigue siendo el objetivo que no se ha podido cumplir debido, principalmente, a la oposición de Washington y Londres. La propuesta —que fue aprobada luego de varios desacuerdos entre los países miembros— "exige" a las partes del conflicto palestino-israelí que permitan "el suministro seguro y sin trabas de ayuda humanitaria a gran escala".Sin embargo, la resolución no exige el fin inmediato de los enfrentamientos entre el Ejército de Israel y los combatientes de Hamás. En cambio, solo insta a "crear condiciones para un cese sostenible de las hostilidades".Este mismo 22 de diciembre, el Ministerio de Sanidad de Gaza informó que más de 410 personas habían muerto en los bombardeos israelíes de las últimas 48 horas, 16 de ellas en un ataque contra Jabalia, en la ciudad de Gaza.La nación que se ha opuesto permanentemente a un alto el fuego permanente en el enclave palestino es Estados Unidos. El pasado 8 de diciembre, Washington vetó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que habría pedido un alto el fuego inmediato. No obstante, no fue la primera vez que el país norteamericano —el mayor aliado de Tel Aviv— se opuso a esta medida.En aquella ocasión, Estados Unidos argumentó su decisión de veto en que la propuesta planteada por los Emiratos Árabes Unidos estaba "disociada de la realidad" y "no habría hecho avanzar la aguja sobre el terreno", según dijo en la sesión del Consejo el representante adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood."Pedir un alto el fuego ignora el hecho de que Hamás ha cometido actos de terrorismo y sigue manteniendo a civiles como rehenes", secundó esa vez Barbara Woodward, representante permanente del Reino Unido.

