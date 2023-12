https://sputniknews.lat/20231222/la-hambruna-amenaza-con-ser-la-proxima-tragedia-de-gaza-1146833161.html

La hambruna amenaza con ser la próxima tragedia de Gaza

La hambruna amenaza con ser la próxima tragedia de Gaza

Además de los más de 20.000 muertos que ha dejado la ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza y la falta de servicios básicos, ahora una...

De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, más de la cuarta parte de la población en el enclave palestino no tiene la cantidad de alimentos suficientes y la situación podría agravarse.El documento, que incluye datos del PMA, otras agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales, confirmó que toda la población de Gaza —aproximadamente 2,2 millones de personas— se encuentra en situación de crisis o en niveles peores de inseguridad alimentaria aguda, mientras que 576.600 personas (26%) han agotado sus reservas de alimentos y su capacidad para hacer frente a la situación y se enfrentan al hambre catastrófica."El PMA lleva semanas advirtiendo de esta catástrofe que se avecina. Trágicamente, sin el acceso seguro y constante que hemos estado pidiendo, la situación es desesperada y nadie en Gaza está a salvo de la inanición", declaró al respecto Cindy McCain, directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain.Como parte del estudio, los expertos en seguridad alimentaria del PMA confirmaron que los habitantes de Gaza han agotado todos sus recursos, los medios de subsistencia se han hundido, las panaderías están destruidas, las tiendas vacías y las familias no encuentran alimentos.Los gazatíes entrevistados relataron al personal del PMA en campo que a menudo pasan días enteros sin comer absolutamente nada y que muchos adultos pasan hambre para que los niños puedan alimentarse en medio de las ruinas que han dejado los ataques israelíes.Además, pese a que la población ya se encuentra en una situación de por sí grave, la CIF advierte que existe el riesgo de que se produzca una hambruna en los próximos seis meses si persiste la situación actual de conflicto intenso y acceso humanitario restringido.De acuerdo con la ONU, desde el inicio del conflicto palestino-israelí ha llegado a la Franja de Gaza solo el 10% de los alimentos necesarios para los 2,2 millones de habitantes del enclave palestino.El mismo día en el que se publica este informe, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una propuesta con el fin de incrementar la ayuda humanitaria en el enclave palestino y generar medidas urgentes "para crear las condiciones para un cese sostenible de las hostilidades". Sin embargo, el cese al fuego inmediato y permanente sigue siendo el objetivo que no se ha logrado.

