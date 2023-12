https://sputniknews.lat/20231222/la-otra-gran-batalla-en-gaza-como-contar-los-muertos-1146804358.html

La otra gran batalla en Gaza: ¿cómo contar los muertos?

La otra gran batalla en Gaza: ¿cómo contar los muertos?

Además de las decenas de muertes y la falta de servicios básicos provocadas por la ofensiva israelí, la Franja de Gaza se enfrenta también a la difícil tarea... 22.12.2023, Sputnik Mundo

La destrucción y el cierre de hospitales, la muerte de cientos de médicos y otros trabajadores sanitarios, así como la falta de combustible y electricidad y la obstrucción de las comunicaciones vuelven una verdadera odisea el recuento de las víctimas mortales en el enclave palestino.De acuerdo con Reuters, la cifra de muertos en la Franja de Gaza rondaba las 20.000 personas; de esa cifra, alrededor del 70% son niños y mujeres. Sin embargo, medios, organizaciones civiles y las propias autoridades locales creen que el número total de fallecidos podría ser más elevado, pues aún hay muchos cuerpos enterrados bajo los escombros y otros no han podido ser contados.Entre los muertos, 8.000 son niños, 6.200 mujeres, 310 personal médico y 97 periodistas, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás. Además, se estima que unos 6.700 cuerpos permanecen atrapados bajo los escombros, lo que elevaría la cifra de muertos, y más de 52.600 personas están heridas.La agencia internacional revela que existe un esfuerzo internacional conformado por médicos y funcionarios sanitarios de Gaza, así como a académicos, activistas y voluntarios de todo el mundo para contar los fallecidos, aunque no cuentan con las mejores herramientas y lo hacen como pueden.Pese a los esfuerzos, desde principios de diciembre, el Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que no podía recoger informes periódicos de las morgues de los hospitales del norte de Gaza, debido al colapso de la infraestructura colápsala tras los ataques israelíes.Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado que debido a estas dificultades que enfrentan las autoridades sanitarias palestinas, el recuento de los fallecidos puede ser insuficiente porque excluye a los muertos que nunca fueron trasladados a hospitales o cuyos cuerpos nunca se recuperaron.

