"La pelota está en la cancha de Argentina": China frena su apoyo a la espera de gestos de Milei

La suspensión de la línea de crédito ofrecida por China fue informada por la agencia de noticias REDD Intelligence, que consignó que la administración de Xi Jinping quiere aguardar a que el nuevo Gobierno argentino defina una postura clara sobre la relación que tendrá con China. Es que, si bien Milei pidió que Pekín mantuviera el swap en los primeros días de su Gobierno, el mandatario atacó varias veces al Gobierno chino durante su campaña electoral, asegurando incluso que no mantendría relaciones con "gobiernos comunistas".Para la experta, la reacción de China "no es sorpresiva" porque el Gobierno chino ya había dispuesto que el swap no se activara hasta que pasaran las elecciones argentinas, en las que Milei tenía chances de convertirse en presidente. "Sabemos que si el ganador hubiera sido Sergio Massa el swap se hubiera activado inmediatamente pero con un triunfo de Milei se abría un compás de espera", comentó.Sin embargo, la postura china puede considerarse un revés para las primeras gestiones del Gobierno de Milei, que incluso antes de asumir había intentado algunos acercamientos. La canciller Diana Mondino se entrevistó el 22 de noviembre con el embajador chino en Buenos Aires, Wang Wei, e incluso Milei agradeció a Xi Jinping a través de redes sociales, enviando sus "más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de China".El intento de acercamiento más explícito de Milei se dio a horas de su asunción, cuando el presidente envió una carta a Xi Jinping solicitando renovar el swap ante la urgencia de Argentina de hacer frente al vencimiento de un pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Pero algunas posturas y decisiones concretas de Milei no terminan de conformar al Gobierno chino, que prefirió desestimar el pedido expreso del presidente argentino. Una de las más relevantes es, según Oliva, "la opción geopolítica de Milei de tener un estrecho vínculo con EEUU en un contexto geopolítico de competencia muy marcada entre China y EEUU".La analista ubicó en ese contexto algunas decisiones puntuales como la demora de Milei en nombrar un embajador argentino en Pekín o incluso el visto bueno para concretar la compra de aviones caza F-16 estadounidenses por sobre los JF-17 de origen chino. Asimismo, Oliva recordó que para China es importante la concreción de varios proyectos de inversión chinos que siguen en carpeta como la construcción de la central nuclear Atucha III o la construcción de dos represas hidroeléctricas en la Patagonia.Además, medios argentinos consignaron que el Gobierno chino se molestó con comentarios de la canciller Mondino sobre la independencia de Taiwán en un encuentro bilateral, contrariando el principio de una sola China defendido por Pekín. Oliva aclaró que no le consta que el Gobierno argentino haya planteado el tema pero remarcó que se trata de una cuestión "altamente sensible" para el Gobierno de Xi Jinping.La experta también consideró que defender la independencia de Taiwán sería "una jugada estratégica errónea" para Argentina puesto que "para reclamar a Taiwán, China se basa en el principio de integridad territorial, que es el mismo que Argentina usa para defender su soberanía en las Islas Malvinas".Para la experta, la clave para que exista un acercamiento puede estar en las necesidades económico-financieras de Argentina, que deberá darle señales a la potencia asiática para reactivar el vínculo.En ese sentido, la analista remarcó que "la pelota está en la cancha de Argentina", ya que será el Gobierno de Javier Milei el que deba avanzar en busca de una respuesta favorable de Xi Jinping. En ese camino, el presidente argentino designó como embajador en Pekín a Marcelo Suárez Salvia, un abogado y diplomático de carrera que hasta la actualidad se desempeña como embajador en Trinidad y Tobago.

