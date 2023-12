https://sputniknews.lat/20231222/tel-aviv-habria-usado-bombas-potentes-en-zonas-designadas-para-civiles-en-gaza-1146833847.html

Tel Aviv habría usado bombas de una tonelada en zonas designadas para civiles en Gaza

Tel Aviv habría usado bombas de una tonelada en zonas designadas para civiles en Gaza

Israel habría utilizado de forma rutinaria bombas de una tonelada de peso en su ofensiva contra la Franja de Gaza, un tipo de munición que prácticamente ningún... 22.12.2023

Según el rotativo, las fuerzas israelíes han usado estas bombas durante las seis primeras semanas de su ofensiva en el enclave palestino, en zonas que designó como supuestamente seguras para la población civil. La investigación del periódico se centra en el uso de bombas de 1.000 kilogramos en una zona del sur de la Franja de Gaza, donde Tel Aviv había ordenado a los civiles que se desplazaran por seguridad.Aunque varios ejércitos occidentales utilizan bombas de ese tamaño, los expertos en municiones afirman que las fuerzas estadounidenses ya casi nunca las lanzan en zonas densamente pobladas.The New York Times programó una herramienta de inteligencia artificial para escanear imágenes de satélite del sur de Gaza en busca de cráteres de bombas. Los reporteros del medio revisaron manualmente los resultados de la búsqueda, buscando cráteres de unos 12 metros de diámetro o más. Los expertos en municiones afirman que, por lo general, sólo las bombas de 1.000 kilos forman cráteres de ese tamaño en el suelo arenoso y ligero de Gaza.Según el diario, la investigación identificó 208 cráteres en imágenes por satélite e imágenes de drones. En respuesta a las preguntas sobre el uso de este tipo de bombas en el sur de Gaza, un portavoz militar israelí dijo en una declaración a The New York Times que la prioridad de Israel era destruir a Hamás y que "las cuestiones de este tipo se estudiarán más adelante". El portavoz también dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel toman precauciones "para mitigar el daño civil".Funcionarios estadounidenses han dicho que Israel debería hacer más para reducir las víctimas civiles mientras lucha contra Hamás. De acuerdo con las autoridades palestinas, 20.000 personas han muerto desde que se intensificó el conflicto el 7 de octubre pasado. Más de un tercio de los fallecidos son menores de edad y mujeres.El Pentágono aumentó los envíos a Israel de bombas más pequeñas que considera más adecuadas para entornos urbanos como Gaza. Sin embargo, desde octubre, Estados Unidos también ha enviado más de 5.000 municiones MK-84, un tipo de bomba de 1.000 kilogramos, informó el medio.

