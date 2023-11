https://sputniknews.lat/20231105/israel-habria-atacado-el-campo-de-refugiados-de-jabalia-con-bombas-de-casi-una-tonelada-1145431361.html

Israel habría atacado el campo de refugiados de Jabalia con bombas de casi una tonelada

Israel habría atacado el campo de refugiados de Jabalia con bombas de casi una tonelada

Israel utilizó al menos dos bombas de 2.000 libras (aproximadamente una tonelada) durante un ataque aéreo contra Jabalia, una zona densamente poblada al norte... 05.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-05T03:36+0000

2023-11-05T03:36+0000

2023-11-05T03:39+0000

israel

palestina

eeuu

hamás

📰 conflicto palestino-israelí

defensa

bombas

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/01/1145332418_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_d7cb08033586b8e53ee674f4a51b95dc.jpg

Funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina calificaron el ataque contra el campamento de refugiados como una "masacre" en la que, de acuerdo con datos preliminares hechos públicos, murieron o resultaron heridas más de 400 personas, incluidos niños y mujeres.El ataque a Jabalia provocó la condena de decenas de países, el rompimiento de relaciones con Tel Aviv y el retiro de los embajadores de algunos de ellos.Israel declaró que su objetivo era un comandante y combatientes del grupo palestino Hamás, así como la red de túneles subterráneos construida por el movimiento islamista radical en toda Gaza. De acuerdo con The New York Times, el uso por parte de Israel de este tipo de bombas, las segundas en importancia de su arsenal, es frecuente, y su tamaño suele ser el mayor que la mayoría de los ejércitos utilizan de forma habitual.Según el periódico, las pruebas y los análisis muestran que el Ejército israelí lanzó al menos dos bombas de 2.000 libras sobre el lugar. Dos cráteres de impacto tienen aproximadamente 12 metros de ancho, dimensiones que son acordes a explosiones subterráneas que este tipo de arma produciría en suelo ligero y arenoso, de acuerdo con un estudio técnico de 2016 de Armament Research Services. Marc Garlasco, uno de los autores de dicho estudio estudio, dijo al rotativo que las bombas podrían haber tenido "una espoleta de retardo" que retrasa la detonación hasta milisegundos después de la penetración en la superficie o en un edificio para que el poder destructivo de la explosión alcance mayor profundidad.Normalmente, las bombas se equipan con kits de guiado denominados Municiones de Ataque Directo Conjunto, que las convierten de las denominadas "bombas tontas" a armas de precisión guiadas por GPS.Garlasco dijo que no estaba claro si las bombas estaban equipadas con ojivas antibúnker, que están diseñadas para perforar estructuras militares reforzadas. Pero el objetivo declarado públicamente por Israel era atacar a un dirigente de Hamás en un búnker subterráneo.La única bomba más grande en el arsenal de Israel es de 4.500 a 5.000 libras, según Jeremy Binnie, editor de Oriente Medio y África para la empresa de inteligencia de defensa Janes.Hasta el momento, Israel se ha negado a informar sobre el tipo de bombas que ha utilizado en Jabalia.

https://sputniknews.lat/20231102/rusia-expresa-su-conmocion-por-los-ataques-israelies-contra-el-campo-de-refugiados-de-jabalia-1145346311.html

https://sputniknews.lat/20231101/onu-los-ataques-israelies-contra-el-campo-de-refugiados-podrian-considerarse-crimenes-de-guerra-1145325026.html

israel

palestina

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, palestina, eeuu, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí, bombas, 🛡️ zonas de conflicto