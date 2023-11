https://sputniknews.lat/20231102/rusia-expresa-su-conmocion-por-los-ataques-israelies-contra-el-campo-de-refugiados-de-jabalia-1145346311.html

Rusia expresa su conmoción por los ataques israelíes contra el campo de refugiados de Jabalia

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Rusia expresó su conmoción por los bombardeos israelíes contra el campo de refugiados palestinos de Jabalia que dejaron al... 02.11.2023

Las fuerzas israelíes bombardearon el campo de refugiados de Jabalia el 31 de octubre y el 1 de noviembre, lo que le ha valido la condena de la ONU y de varios países. Los ataques de Israel dejaron al menos 195 civiles muertos, más de 700 heridos y 120 desaparecidos, según datos del Movimiento de la Resistencia Islámica (Hamás) que gobierna la Franja de Gaza. Zajárova llamó nuevamente a las partes enfrentadas a respetar las normas del derecho humanitario internacional. Subrayó también que los ataques contra la población civil y los bombardeos a las viviendas y las infraestructuras civiles eran inaceptables. La funcionaria advirtió que la situación en la Franja de Gaza continúa deteriorándose. Las secuelas de la crisis humanitaria, dijo, durarán décadas si no se toman medidas cardinales para la desescalada del conflicto.Por otro lado, la diplomática rusa señaló que alrededor de 1.000 connacionales residentes en la Franja de Gaza se inscribieron en las listas de evacuación.Zajárova remarcó que el Gobierno ruso continúa las gestiones con las autoridades de Israel, Egipto y Palestina, así como con los embajadores de esos países en Moscú y las organizaciones internacionales, para empezar las evacuaciones lo antes posible."Confiamos en concluir pronto todas las formalidades para una salida segura al territorio egipcio", apostilló, añadiendo que ciudadanos de otros países también pidieron ayuda a Rusia para ser evacuados.La iniciativa de FranciaZajárova, al comentar a Sputnik la iniciativa de Francia de crear una coalición para luchar contra Hamás, afirmó que la realización de esta idea llevaría a la escalada de las hostilidades en el Oriente Próximo.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, al visitar Israel el 24 de octubre, propuso crear una coalición regional e internacional de lucha contra Hamás.Son iniciativas que "no van al grano" y desde hace mucho se perciben con creciente escepticismo por la comunidad internacional, agregó.Según la diplomática, las actividades de París, ideológicamente motivadas, surten el efecto contrario al esperado y solo llevan a "desestabilizar la situación en determinados países y regiones del mundo".Si Francia realmente quiere hacer su aporte a los esfuerzos por el cese del fuego y del derramamiento de sangre en la zona del conflicto, podría apoyar la posición de Rusia sobre la necesidad de buscar la solución del conflicto mesoriental con medios políticos y diplomáticos, señaló.Zajárova recordó que Rusia se pronuncia a favor de crear un Estado palestino independiente y viable en las fronteras de 1967 con la capital en Jerusalén del Este, que conviva en un ambiente de paz y seguridad con Israel, lo que estipulan las consabidas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU."Pero no vemos partir tales iniciativas de Francia", resumió.El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó miles de proyectiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra".En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre Netanyahu anunció que las tropas israelíes atravesaron las puertas de Gaza y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a los rehenes.Las hostilidades han causado hasta la fecha más de 1.400 muertos y casi 5.500 heridos en Israel, y más de 8.700 muertos y más de 22.000 heridos en la Franja de Gaza, según los últimos datos disponibles.Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

