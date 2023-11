https://sputniknews.lat/20231101/que-futuro-esbozan-eeuu-e-israel-para-la-franja-de-gaza-1145307141.html

¿Qué futuro esbozan EEUU e Israel para la Franja de Gaza?

EEUU e Israel preparan planes para el futuro de la Franja de Gaza, entre ellos la intervención de una fuerza internacional y un tratado similar al que hubo... 01.11.2023, Sputnik Mundo

Dado que la tercera fase de la guerra —la operación terrestre de Israel— ya está en marcha, las negociaciones entre los socios cobran impulso con urgencia.Primera opción: fuerzas internacionalesLos aliados Washington y Tel Aviv barajan la posibilidad de una fuerza multinacional con la participación del contingente estadounidense siempre y cuando Israel logre expulsar a Hamás, de acuerdo con las personas familiarizadas con el asunto. Así, la opción consiste en la supervisión temporal de Gaza a países de la región, respaldados por tropas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, en el caso ideal con la representación de Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos.Al mismo tiempo, quedan otras opciones posibles, en particular, concluir un acuerdo de paz sobre la base de un documento como el que Egipto e Israel firmaron en 1979 o poner la zona de Gaza bajo el control temporal de la ONU.Segunda opción: fuerzas árabesLa segunda opción está basada en el modelo de Fuerza Multinacional y de Observadores (MFO, por sus siglas en inglés) que opera en la península del Sinaí y sus alrededores, vigilando el cumplimiento de los términos del tratado de paz entre Egipto e Israel. Según una fuente de Bloomberg, el propio país hebreo considera este plan como probable.Los cinco países que podrían participar en un acuerdo de paz con Israel son Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos, según un grupo de expertos del Instituto de Política de Oriente Medio, con sede en Washington, que está elaborando un plan para mantener la paz en la región.Tercera opción: fuerzas de la ONUTeniendo en cuenta las tensiones entre la ONU e Israel, una tercera opción, consistente en la gestión temporal del territorio bajo la supervisión de la ONU, no parece factible para Israel, aunque tendría la ventaja de la legitimidad que proporciona la organización.Sin embargo, algunas de las fuentes de Bloomberg subrayaron que estas negociaciones aún están en una fase inicial. Sin embargo, Blinken abordó la cuestión en el Senado, afirmando que EEUU está en proceso de crear un nuevo orden para la Franja de Gaza.El artículo de Bloomberg señala que las tres propuestas suponen una amenaza política para el propio país norteamericano, así como para los Estados del Golfo. Por lo tanto, Biden no se atrevería a introducir ni un pequeño contingente. Tampoco está claro si los Estados árabes estarían interesados en participar.A su vez, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, descartó el envío de tropas estadounidenses a Gaza "como parte de una fuerza de mantenimiento de la paz".Sin embargo, el medio afirmó que la meta crucial es crear al final un Estado palestino soberano, pero hasta el momento no queda claro cómo hacerlo, mientras la operación de Israel podría durar meses. Para las autoridades israelíes, la continuidad del gobierno de Hamás en la zona es inaceptable tras los sucesos del 7 de octubre en el que el movimiento mató a 1.400 israelíes y tomó como rehenes a más de 200 personas.

