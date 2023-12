https://sputniknews.lat/20231222/un-jalon-de-orejas-a-los-ministros-de-petro-le-han-quitado-mucho-capital-politico-al-gobierno-1146809073.html

Un 'jalón de orejas' a los ministros de Petro: "Le han quitado mucho capital político al Gobierno"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo reuniones de más de 10 horas durante dos jornadas consecutivas con su gabinete ministerial, con la finalidad de concertar estrategias para el avance de las reformas políticas y analizar el cumplimiento del Plan Nacional del Desarrollo del Poder Ejecutivo para el período 2022-2026.De acuerdo a medios locales el llamado "cónclave" político tuvo momentos de aspereza. El jefe de Estado colombiano habría reprochado a sus ministros la falta de concreción de diversas metas en cuanto a reformas y políticas públicas para el cierre del año 2023, a lo cual la prensa ha tildado de "jalón de orejas".Aunque se habló del hermetismo del encuentro en el que, además de los ministros de Estado, estuvieron presentes tres asesores presidenciales, circulan rumores sobre posibles cambios de gabinete, en medio del balance político de lo que dejó el año 2023.El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló ante la prensa y se refirió al posible "remezón" ministerial."El señor presidente será el que defina si continúa con este gabinete, si hace algunos cambios o si lo cambia todo. Es una decisión de él. Yo no me le meto en el fuero interno de sus decisiones", declaró Velasco.Trejos sostiene que uno de los pilares del cónclave ministerial fue la exigencia por parte del jefe de Estado de ejecutar de forma completa y eficiente los presupuestos ministeriales anuales con el objetivo de cumplir los planes de desarrollo trazados."Cada cartera tiene asignado un rubro presupuestal que aún ha sido muy difícil que ejecuten en su 100%. Entonces, faltándonos 10 días para el final de 2023, eso refleja que no se han cumplido promesas de campaña, en el marco de una especie de antesala de recesión económica", apuntó el analista.A eso, según Trejos, habría sumarle la controversia que rodeó la gestión de algunos exministros del actual período y que las "tres grandes reformas sociales" del ejecutivo están "estancadas en el Congreso".Los pilares sobre los que Gustavo Petro basó su campaña electoral fueron las reformas del sistema previsional, laboral y de la salud, la única de las cuales "logró sobrevivir", ya que fue "aprobada en la Cámara de Representantes y ahora se espera que el próximo año se inicie su debate en el Senado", recordó el analista.A esos pilares, sostiene el analista, hay que sumar el proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que "no ha producido los efectos que se esperaban" entre los colombianos."La percepción que se está generando en la ciudadanía es que la Paz Total está siendo utilizada por los grupos armados como un medio o una instancia de fortalecimiento militar, político y económico", aseveró Trejos .De acuerdo con el entrevistado, las transformaciones propuestas por Petro "aún no son perceptibles por la ciudadanía en general". Aseguró, además, que "esa demora en los cambios o la ausencia de cambios está siendo capitalizado por la oposición", en referencia a la derrota del gobernante Pacto Histórico en las elecciones regionales de octubre.Gustavo Petro "ha planteado en distintos escenarios la necesidad de construir un gran acuerdo nacional de cara a lograr gobernar". Para avanzar en las reformas, sostiene Trejos, es necesario que "esas fuerzas que se fueron en algún momento, volverlas a traer al gobierno".Fue entonces, en abril de este año, que el mandatario solicitó la renuncia de todo su gabinete.De acuerdo con Trejos, hay una gran expectativa de que en 2024 vuelvan a participar del Gobierno "algunos sectores que han sido bastante críticos o que han sido por lo menos cautos con respecto a su apoyo al Poder Ejecutivo".Con ello pretendería sacar adelante la reforma de la salud y "tratar de tener un consenso para lo que se acuerde en las mesas de negociación con el ELN o con [la disidencia de las FARC] el Estado Mayor Central", concluyó.

