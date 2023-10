https://sputniknews.lat/20231101/perdio-petro-pero-el-pacto-historico-gano-el-balance-de-las-elecciones-regionales-en-colombia-1145294349.html

"Perdió Petro, pero el Pacto Histórico ganó": el balance de las elecciones regionales en Colombia

El país sudamericano vivió este 29 de octubre unos comicios tranquilos, en los que se eligieron nuevos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. El... 01.11.2023, Sputnik Mundo

Cuando se celebraron las anteriores elecciones locales, en 2019, no existía aún el Pacto Histórico como coalición de fuerzas políticas de la izquierda y progresistas.La alianza entre la Colombia Humana de Gustavo Petro, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), entre otras fuerzas, dio nacimiento a un movimiento político que se consolidó en 2021, de cara a los comicios presidenciales de 2022 y en los que, a la postre, Petro resultó elegido como mandatario.Tras los últimos comicios regionales, celebrados este domingo 29 de octubre y los primeros en los que el Pacto Histórico se presentó, la coalición de izquierda obtuvo las gobernaciones de los departamentos sureños de Nariño y Amazonas.Mientras que partidos aliados al oficialismo, como Fuerza Ciudadana e Independientes, ganaron las gobernaciones del Cauca (suroccidente) y Magdalena (norte), y con las que Gustavo Petro también gobernará de la mano."El Pacto Histórico avanzó y dejó de ser una fuerza marginal en los territorios de Colombia. Eso es una realidad clara que lo muestran las cifras. En departamentos y municipios donde no teníamos diputados, concejales, gobernadores y alcaldes, hoy contamos con candidatos electos. Somos una presencia política más fuerte", afirmó el congresista del oficialismo David Racero, en una rueda de prensa que ofreció de manera conjunta con la senadora María José Pizarro.Pese a que ambos reconocieron los avances del Pacto Histórico, no negaron que las expectativas que tenían como coalición de gobierno en estas elecciones eran mucho más grandes que los resultados. "Pudo ser mejor", concluyó el representante.Ni Racero ni la senadora Pizarro ni Riveros hablan de un fracaso de la coalición política, como lo han interpretado los medios nacionales, pero el analista sí se atreve a decir que los resultados fueron una derrota directa contra el presidente Petro.Así le fue al presidenteLa mayor derrota del Pacto y del mandatario fue en la carrera por llegar a la alcaldía de Bogotá, en la que Gustavo Bolívar, candidato de la coalición, exsenador y amigo personal del presidente, ni siquiera quedó de segundo.En la capital colombiana, el alcalde electo fue Carlos Fernando Galán, candidato del continuismo de la actual mandataria Claudia López, y que logró más de 1,4 millones de sufragios (49,02%), la votación más alta en la historia de la ciudad y resultado suficiente para ganar en primera vuelta.La gran sorpresa fue Juan Daniel Oviedo, quien por primera vez se presentaba en unas elecciones. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el gobierno de Iván Duque quedó en segundo lugar, con más de 614.000 votos.Bolívar se ubicó tercero, con más de 571.000 sufragios. "Yo lo veo como un voto castigo al Pacto Histórico", dijo el excandidato en declaraciones a medios. Sin embargo, Riveros insiste en que, más que al Pacto, el castigo fue para el actual jefe del Estado colombiano.Además de Bolívar, otros ejemplos claros de candidatos con relaciones directas con el mandatario y que perdieron son Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, esposa de Petro, que no logró ganar la gobernación de Sucre (noroccidente).Mientras que Luis Pérez, que apoyó a Petro directamente en las elecciones presidenciales, quedó de segundo en Antioquia, departamento del noroeste que ya había gobernado, y Juan Carlos Upegui, familiar de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y cercano al presidente, fue superado en esa ciudad por Federico Fico Gutiérrez, quien fue candidato presidencial en 2022."La relación con Petro fue relevante para que estos dos últimos candidatos perdieran, pero hubo otras motivaciones por la que los votantes los castigaron", afirmó Riveros. Por ejemplo, las denuncias de corrupción que se han hecho contra la gobernación de Pérez en Antioquia (2016-2020) y la alcaldía de Quintero en Medellín (2019-2023).Además de Medellín, el presidente Petro también perdió un aliado en Cali, donde actualmente gobierna Jorge Iván Ospina. "El presidente tenía dos alcaldes de ciudades grandes que le eran incondicionales: Medellín con Quintero y Cali con Ospina. Esas dos alcaldías las perdió ruidosamente".En Cali, Alejandro Eder, empresario, político de la centroderecha y crítico del presidente, les ganó a Danis Rentería, candidato del Pacto Histórico, y a Roberto Ortiz, la supuesta ficha para el continuismo de Ospina.Y por su parte, Barranquilla eligió el continuismo representado en Alejandro Char, quien también es contradictor de Petro. "Char no tenía ninguna competencia en la alcaldía".Un proyecto individualistaTras los resultados del domingo 29, Gustavo Bolívar publicó en su cuenta de YouTube un video en el que reconoció que el Pacto Histórico no ha terminado de construir su proyecto político y que, de cara a 2026, cuando serán las próximas elecciones presidenciales, la coalición se debe concentrar en las bases y en la unidad programática para aspirar a mejores resultados.El diagnóstico de Riveros sobre las deficiencias de la alianza es haber creado la coalición en función de un individuo. "En la política, en los últimos años, se ha preferido al caudillo que a los partidos"."Eso fue lo que le pasó al Centro Democrático, que se construyó alrededor de Álvaro Uribe [presidente de Colombia entre 2002-2010]. Cuando pasó la espuma de Uribe, empezó un proceso lento de cimentación del partido. Hoy es una estructura, no la más grande, pero es sólida", indicó.Para Riveros, estas últimas elecciones podrían ser el impulso en el Pacto Histórico para repensarse más allá del nombre de Gustavo Petro. En eso Bolívar se comprometió, entendiendo que no tienen el poder asegurado para después de 2026 y que es necesario formar liderazgos y hacer escuela política para tener buenos candidatos.

