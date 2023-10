https://sputniknews.lat/20231027/su-padre-fue-asesinado-por-sicarios-y-hoy-busca-gobernar-bogota-1145160043.html

Su padre fue asesinado por sicarios y hoy busca gobernar Bogotá

Su padre fue asesinado por sicarios y hoy busca gobernar Bogotá

A pocos días de las elecciones regionales, Sputnik habló con quien, según las encuestas, podría ser el próximo mandatario de la capital, el segundo cargo más... 27.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-27T03:00+0000

2023-10-27T03:00+0000

2023-10-27T18:07+0000

américa latina

colombia

política

bogotá

claudia lópez

gustavo petro

elecciones

alcaldía de bogotá

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1a/1145160374_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_020aefbe538d8b91cfb98fd9cf3f4c15.jpg

Carlos Fernando Galán tenía 12 años, dos meses y 14 días cuando asesinaron a su padre, Luis Carlos Galán Sarmiento, quien a finales de la década de los 80 lideraba la intención de voto en Colombia y tenía todo a su favor para ser presidente de la República. Sin embargo, el 18 de agosto de 1989, cuando hacía campaña en Soacha, una población aledaña al sur de Bogotá, sufrió un atentado y perdió la vida.En varias ocasiones, Carlos Fernando ha recordado que ese día iba a acompañar a su padre, pero como era de noche Luis Carlos prefirió que se quedara en la casa. Luego vino una llamada, dos horas recorriendo Bogotá con su mamá y sus hermanos para encontrarlo y la llegada al Hospital de Kennedy (suroccidente de la ciudad), donde, en una sala contigua a la de operaciones, un médico les comunicó la tragedia. Luis Carlos Galán fue una de las pocas voces que denunció al narcotráfico, en especial al cartel de Medellín y a Pablo Escobar, y fue justamente eso lo que lo convirtió, en ese entonces, en el hombre más amenazado de Colombia. Sobre su muerte, alias Popeye, mano derecha de Escobar, confesó tiempo después que su jefe lo había mandado matar, aunque la Comisión de la Verdad, entidad naciente del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC (2016) y encargada de la relatoría de la historia del conflicto armado interno, reiteró que los paramilitares habrían sido los actores intelectuales.Carlos Fernando empezó su vida laboral en el periodismo, siendo corresponsal en Washington de la Revista Semana y pasó por El Tiempo —el periódico más grande de Colombia— antes de incursionar en la política. Ha sido concejal de Bogotá dos veces (2008-2011 y 2020-2022), senador de la República (2014-2018) y director del partido Cambio Radical.Hoy, con 46 años, quiere ser alcalde de Bogotá en su tercer intento y ahora con las banderas del Nuevo Liberalismo, partido político que fundó su papá en 1979 y que nació como una "disidencia" del Partido Liberal Colombiano, uno de los más tradicionales del país, y bajo la consigna de que en Colombia sí es posible hacer política de una manera diferente.Sputnik habló con Galán a pocos días de las elecciones regionales, el próximo 29 de octubre, y cuando la última encuesta realizada por Invamer lo ponen como favorito en la intención de voto con el 41,1%, por encima de Gustavo Bolívar (21,4%), el candidato del Pacto Histórico y del presidente Gustavo Petro.En caso de mantenerse la proyección, Galán será el próximo alcalde de la capital colombiana sin la necesidad de una segunda vuelta, ya que con más del 40% de los votos y aventajando por más del 10% de las preferencias al segundo, ganaría de manera directa.El candidato destacó el Sistema Distrital de Cuidado, creado durante la actual administración de la alcaldesa Claudia López para reconocer los trabajos de cuidado y apoyar la redistribución de esas labores.Galán se refirió asimismo al proyecto del Metro de Bogotá, que ha enfrentado a López con el presidente Petro, respecto a la construcción de un tramo del sistema de transporte, que el mandatario defiende que sea soterrado y la alcaldía prefiere que sea elevado sobre una de las principales arterias capitalinas. La discusión en torno a este proyecto ocupó parte de la agenda del jefe de Estado colombiano en su reciente visita a China, donde se reunió con su par Xi Jinping y las relaciones entre los dos países pasaron al nivel de asociación estratégica.—Es la tercera vez que aspira a la Alcaldía. ¿Qué tiene de novedosa esta candidatura, es decir, qué le ofrece a los bogotanos que ya no les haya ofrecido en el pasado?—La ciudad cambió. No es la misma de hace cuatro años. Ahora tenemos una ciudad con mayor inseguridad, con muchas dificultades de movilidad, con más hambre y unos retos financieros enormes para el futuro. Esta ciudad necesita a alguien que se haga cargo de ella, que asuma las responsabilidades, un Gobierno que funcione y le sirva al ciudadano en lo cotidiano: asuntos como la gestión del tráfico, la impunidad en las calles, la culminación de las obras y el aseo de nuestra ciudad.Bogotá necesita a alguien que la conozca, no solo en datos, sino también que la haya estudiado, que haya trabajado por ella y que no llegue a improvisar. Y yo llevo más de 16 años estudiando los problemas de la ciudad, recorriéndola y hablando con la gente. No se me ocurrió ser alcalde durante el último año.—¿Cómo hará para despolarizar a una ciudad, valga la redundancia, tan polarizada como Bogotá?—Me caracteriza mi capacidad para unir y generar acuerdos. Estamos tan divididos que ya no se nos permite, ni siquiera, reconocer lo bueno de los otros. Para mí esto ha sido una bandera sobre las nuevas formas de hacer política. Podemos dejar de ver al otro como el enemigo y reconocer también aciertos que nos ayuden a no estar comenzando de cero cada cuatro años.La gente está cansada de los pleitos políticos que paralizan la ciudad y no nos dejan avanzar hacia lo que necesitamos. Reconocer lo bueno no significa estar "de parte de" o "totalmente de acuerdo con". Hay que romper ese paradigma. Demostraré que es posible corregir lo que no va bien y fortalecer lo que ha funcionado, independiente de quién lo haya hecho.—¿Cuál es el problema más urgente, o al que usted le dará prioridad si es elegido alcalde?—Sin duda la seguridad. Es un tema prioritario y transversal a muchas otras problemáticas de la ciudad. La inseguridad nos paraliza, nos empobrece y nos mantiene en el atraso.Ninguna ciudad puede avanzar con el nivel de miedo que están sintiendo hoy los bogotanos. Los comerciantes están cerrando más temprano, las personas temen al salir a la calle, al usar el transporte público y aún más las mujeres, quienes son las mayores afectadas por la delincuencia.Debemos desarticular las grandes bandas y recuperar el terreno que se ha tomado la delincuencia, golpeando sus grandes estructuras y mercados criminales. Y fortalecer la reacción inmediata ante los delitos en las calles con atención y acompañamiento a las víctimas, mayores capacidades de investigación criminal con mejores herramientas y tecnología, presencia permanente en los puntos críticos y comunicación constante con la ciudadanía para así llegar donde más se necesite de manera efectiva.—¿Qué es lo que más destaca de la alcaldía de Claudia López y que, en efecto, usted mantendría?—El Sistema Distrital de Cuidado ha sido el gran acierto de esta alcaldía. La alcaldesa logró liderar en el país y en la región una política que ayudará a promover la igualdad, el empleo y los servicios de cuidado en la ciudad. Por eso, fortaleceremos y ampliaremos las Manzanas de Cuidado [espacios que brindan diversos servicios a las mujeres y sus familias] por toda la ciudad buscando llevar más y mejores servicios con horarios extendidos, atenciones a domicilio y desarrollo de capacidades en los barrios, así como redes solidarias para la productividad de las mujeres y apoyos a la movilidad de personas cuidadoras y personas con discapacidad.Estoy comprometido con seguir promoviendo la educación sobre la redistribución y corresponsabilidad frente a las cargas del cuidado en la ciudad. El Sistema Distrital de Cuidado será un ejemplo en el mundo.—Usted ha repetido que el metro ya está contratado y hay que hacerlo. Si es elegido alcalde, ¿cómo manejará la relación con el presidente Petro, que ha sido reiterativo en que quiere que sea subterráneo?—Hay que recordar que el asunto del Metro hace parte de la autonomía de Bogotá. Ya hay un contrato firmado que lleva una ejecución cercana al 25% y pase lo que pase con ese contrato es decisión de la Alcaldía y no del presidente de Colombia y mucho menos del presidente de China. No nos podemos dejar distraer. La prioridad es que el cronograma del proyecto se cumpla y tengamos esa primera línea de Metro funcionando cuanto antes.—Hablando de Gustavo Petro, ¿cómo hará para que haya una relación cordial con un presidente?—Bogotá necesita un alcalde que tenga liderazgo político. Que entienda el relacionamiento interinstitucional y que tenga la habilidad para construir acuerdos con distintos actores.De parte de mi alcaldía habrá respeto por la institucionalidad nacional, de igual manera los bogotanos nos darán un mandato para que los representemos desde la Alcaldía y vamos a pedirle al presidente que respete esa decisión.Tenemos que trabajar con el Gobierno nacional para lograr los grandes proyectos de la ciudad y lo vamos a hacer.

https://sputniknews.lat/20230711/lavanderias-gratuitas-asi-es-como-bogota-busca-mejorar-la-calidad-de-vida-de-sus-mujeres-1141427368.html

https://sputniknews.lat/20230728/un-fuerte-contrapeso-para-gustavo-petro-buscara-claudia-lopez-la-presidencia-de-colombia-1142005330.html

https://sputniknews.lat/20231025/un-contrapeso-efectivo-a-la-presencia-de-eeuu-colombia-busca-sumarse-a-la-franja-y-la-ruta-china-1145098771.html

colombia

bogotá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camilo Amaya

Camilo Amaya

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya

colombia, política, bogotá, claudia lópez, gustavo petro, elecciones, alcaldía de bogotá, 💬 entrevistas