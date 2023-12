https://sputniknews.lat/20231223/trump-niega-las-acusaciones-de-fascismo-de-los-democratas-y-las-comparaciones-con-hitler-1146842065.html

Trump niega las acusaciones de fascismo de los demócratas y las comparaciones con Hitler

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó a medios que nunca ha leído las obras del líder nazi alemán Adolf Hitler, sosteniendo que las recientes... 23.12.2023, Sputnik Mundo

A principios de este mes, el republicano dijo en un discurso que los migrantes están "envenenando la sangre" del pueblo estadounidense, lo que provocó críticas y comparaciones con las creencias de Adolf Hitler. "En primer lugar, no sé nada de Hitler. No soy un estudioso de Hitler. Nunca leí sus obras", reiteró.El aspirante presidencial de Estados Unidos también comentó que sus declaraciones tuvieron "un tipo muy diferente" a la ideología de Hitler. Explicó que Estados Unidos está siendo destruido por criminales y enfermos mentales que entran en el país, en un intento de aclarar aún más sus declaraciones.El 20 de diciembre, la campaña del presidente Joe Biden publicó un gráfico en el que se comparaban citas de Trump y Hitler una al lado de la otra, incluida su declaración sobre los migrantes. Mientras tanto, una encuesta reciente de Gallup reveló que la valoración actual de Biden del 39%, medida entre el 1 y el 20 de diciembre, era la más baja entre los últimos siete presidentes de Estados Unidos en el mismo momento de sus mandatos. En ese sentido, el republicano aseguró que espera "con ansias" debatir con Biden, si ambos ganan sus respectivas candidaturas a las elecciones de 2024. "Oh, espero con ansias eso... ¿Qué tal 10 debates?", dijo. El libro de Hitler, Mein Kampf, se considera legalmente material extremista en la Federación de Rusia y está prohibido en ese país.

