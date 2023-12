https://sputniknews.lat/20231205/por-que-el-apoyo-hispano-a-trump-no-para-de-crecer-1146291408.html

¿Por qué el apoyo hispano a Trump no para de crecer?

Una reciente encuesta del 'New York Times' redujo a un mínimo histórico la diferencia del voto hispano entre el presidente y aspirante demócrata y el favorito... 05.12.2023, Sputnik Mundo

El sondeo, publicado a comienzos de noviembre por el diario estadounidense y elaborado por el Instituto Siena, generó titulares enfocados en la intención de voto en los estados indecisos (conocidos como swing states por su capacidad para inclinar la balanza de manera definitoria).Y es que la encuesta arrojaba, por primera vez en los meses previos al inicio oficial del ciclo electoral, que el expresidente Donald Trump, quien encabeza la intención de voto para ser el candidato republicano, se impondría sobre el actual mandatario Joe Biden en cinco de los seis estados indecisos de las elecciones generales del año próximo, pintando un futuro sombrío para las aspiraciones reeleccionistas del demócrata.La magnitud de la novedad demoscópica, que provocó un verdadero terremoto político en EEUU, fue tal que otra de las revelaciones más impactantes del sondeo pasó relativamente desapercibida en la prensa: el apoyo del voto hispano a Trump sigue creciendo y la diferencia de intención de voto entre Biden y el magnate republicano en el electorado latino se redujo a apenas ocho puntos (de 50 a 42).Se trata de una merma descomunal de lo que históricamente ha sido una ventaja incuestionable del Partido Demócrata, que incluso en épocas de dominio electoral absoluto de los republicanos, como durante la década de 1980 con el liderazgo del popular presidente Ronald Reagan, mantuvo cautivo el voto hispano, con una diferencia de dos a uno sobre los republicanos.Sin embargo, en los últimos años, desde que el entonces presidente Barack Obama capturara el 71% del voto latino para obtener su reelección en el 2012, el porcentaje del apoyo hispano ha disminuido en cada nueva cita electoral en EEUU, hasta llegar a las elecciones presidenciales del 2020 y los comicios de medio término del 2022, donde el Partido Republicano figuró por encima del 30% en ambas oportunidades.Si bien todavía el respaldo latino a los demócratas es mayoritario, el crecimiento sólido de los republicanos entre esa comunidad, ya el segundo bloque electoral más grande del país luego de la población blanca, ha hecho prender las alarmas de la Casa Blanca, que este semestre ha lanzado una millonaria campaña en medios tradicionales e internet para intentar recuperar terreno perdido entre ellos.Cabe recordar que en varios de los estados en los que Biden se impuso en las elecciones del 2020, la diferencia con la que triunfó sobre Trump estuvo en varios casos por debajo de los 20.000 votos. Y en un contexto en el que el apoyo de la comunidad arabe-estadounidense al mandatario demócrata se ha desplomado por el apoyo irrestricto de su Gobierno a la escalda bélica de Israel en Gaza, y la aprobación del mandatario, afectado por una economía sin demasiado luces, se encuentra en números negativos, el actual ocupante de la Casa Blanca necesita no seguir perdiendo votos si quiere tener chances de repetir mandato.¿Qué ven los hispanos en Trump?Para el analista internacional Samuel Losada, egresado de la Universidad de Belgrano consultado por Sputnik, los motivos del aumento del apoyo a Trump de la comunidad latina son varios; en algunos casos, el respaldo se explica por los fracasos de la Administración demócrata y las características personales de Trump, aunadas a las políticas de su Gobierno, mientras que otras razones están ligadas a cuestiones propias de la comunidad hispana."Si tuviese que decir las tres principales características de Trump que atraen al electorado latino, diría que son su agenda económica, la preocupación por la seguridad fronteriza y una plataforma más ligada a valores religiosos que los demócratas", le dice a Sputnik el especialista.Con la cuestión migratoria sucede algo similar, apunta Losada. "Muchos creen que por haber sido ellos migrantes, o sus familiares, van a estar a favor de una política más laxa con respecto a la frontera. Y eso no es así porque ellos se consideran personas que han hecho las cosas bien, al llegar al país legalmente o naturalizarse, por lo cual quieren que la migración se haga de una manera justa, pero ordenada. Y ven que Trump, aunque es más duro, refleja más esa postura", afirma.En el espectro opuesto de la comunidad latina, Losada añade que muchos votantes han cambiado su afinidad política al sentir que las promesas del presidente Joe Biden, que había hecho campaña comprometiéndose con una política migratoria más "humana", no se hicieron realidad."En algunos casos fue la Corte Suprema, que bloqueó ciertas políticas, y en otros fue la propia Administración Biden, que evitó impulsar o directamente revirtió decisiones que beneficiaban a la comunidad migrante, especialmente los millones de indocumentados que están atrapados en el país. Esta tibieza hizo que los votantes hispanos se sintieran usados por los demócratas, al solamente acordarse de ellos en época electoral, pero luego no entregar resultados".El analista señala que este nuevo escenario "es una muy mala noticia" para Biden y el Partido Demócrata, que hace apenas unos años creía que el crecimiento de la población latina en EEUU se traduciría en un futuro marcado por un dominio electoral asegurado, motorizado por un electorado que tendrían en sus bolsillos.Sin embargo, como lo exhibe una reciente encuesta de las agrupaciones UnidosUS and Mi Familia Vota, publicada este lunes 4 de diciembre por NBC News, las preocupaciones del electorado latino no son demasiado diferentes a las del resto de los estadounidenses, por lo que una mala actuación del Gobierno de turno en dichos temas puede hacer cambiar el voto, más allá de las lealtades históricas.De acuerdo a dicho sondeo, la inflación, el creciente costa de vida y la economía fueron los tres temas que los hispanos mencionaron como los más importantes para ellos. Precisamente, todas cuestiones que son un punto débil para la Administración Biden."Los demócratas se están dando cuenta que el electorado latino son en sí mismo un swing state, y que van a tener que esta vez sí entregar resultados si quieren volver a recuperar esos votos. ¿Están a tiempo de hacerlo? Es poco problable, al faltar menos de un año para las elecciones, pero cuando las comunidades dejan en claro que no están satisfechas y que no se las puede comprar con migajas, eso siempre es bueno", concluye Losada.

