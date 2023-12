https://sputniknews.lat/20231203/grupos-musulmanes-prometen-poner-fin-a-las-ambiciones-reeleccionistas-de-biden-1146240815.html

Grupos musulmanes prometen poner fin a las ambiciones reeleccionistas de Biden

03.12.2023

Enojados por la política del presidente estadounidense Joe Biden con respecto a Israel y Palestina, líderes musulmanes de Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada y Pensilvania se reunieron en la ciudad de Dearborn para discutir los planes a seguir ante el mandatario angloparlante.Los manifestantes propalestinos y los grupos árabes y musulmanes de todo el país han estado exigiendo que Biden pida un alto al fuego permanente en Gaza y haga más para proteger a los palestinos inocentes en el enclave.Desde que Israel comenzó su campaña contra Hamás en la Franja más de 15.000 civiles palestinos han sido asesinados, entre ellos más de 5.000 niños. Decenas de miles más han resultado mutilados o han sufrido lesiones debilitantes, además.El grupo de inconformes que encara a Biden dice que el movimiento está diseñado para aprovechar el poder que tienen los musulmanes estadounidenses con sus votos.El activista destacó que el grupo tampoco apoya al expresidente Donald Trump, el favorito para obtener la nominación republicana y, por tanto, para enfrentarse a Biden en los comicios de 2024."No apoyamos a Trump", dijo Hussein. "Pero no tenemos dos opciones. Tenemos muchas opciones y las vamos a ejercer”.Las declaraciones parecen sugerir apoyo a alguno de los candidatos independientes que se encaminan a presentarse en la boleta de las elecciones presidenciales. Dos en particular, Cornel West (Independiente) y Jill Stein (Verde) han reclamado un alto al fuego y poner fin a lo que múltiples organizaciones de derechos humanos han descrito como un genocidio en Gaza contra el pueblo palestino.En 2020, aproximadamente el 59% de los árabes estadounidenses votaron a Biden, pero ese apoyo se ha evaporado tras su respaldo irrestricto a la escalada bélica de Israel en Gaza. En una encuesta publicada el 31 de octubre, la simpatía por el mandatario entre los árabes estadounidenses había caído al 17%.Si bien es un porcentaje relativamente pequeño de la población en general, hay grupos árabes significativos en los "swing states", incluidos Michigan, Arizona y Georgia, donde las poblaciones de esta etnia son significativamente más altas que el margen por el que Biden ganó esos estados en 2020.Si un número significativo de votantes árabes y musulmanes se queda en casa, vota por Trump o apoya a un tercer partido, podría ser suficiente para que Biden pierda las elecciones.Pero no son sólo los votantes árabes y musulmanes los que se están volviendo contra Biden en la cuestión de Palestina. Una encuesta nacional reciente mostró que el 70% de los votantes entre 18 y 34 años reprueba la política de la Casa Blanca de apoyar a Israel y sólo el 31% dice que aprueba su desempeño laboral en general.Más allá de prometer no votar por Biden, los grupos dijeron que planean "construir un mecanismo de coordinación entre todos los 'swing states'... para garantizar que el señor Biden pierda todos y cada uno de esos estados" dijo el profesor Hassan Abdel Salam, miembro de la Coalición #AbandonaaBiden y docente en la Universidad de Minnesota, en una conferencia de prensa el sábado."Nos unimos al movimiento nacional para abandonar a Biden y haremos campaña contra usted junto con nuestros aliados políticos”, dijo el activista Zade Al Ali, dirigiéndose al mandatario, en una conferencia de prensa del 22 de noviembre en Fort Lauderdale, Florida. "Usted ha trabajado de manera deliberada y con duplicidad por genocidio contra inocentes en Gaza".

