Enviado papal pide renunciar a la lógica de la victoria militar en el conflicto de Ucrania

Enviado papal pide renunciar a la lógica de la victoria militar en el conflicto de Ucrania

Es necesario abandonar la lógica de la victoria militar en el conflicto en curso, declaró el cardenal Matteo Zuppi, enviado papal para la paz en Ucrania. Desde... 24.12.2023, Sputnik Mundo

"Debemos alejarnos de la lógica de la victoria militar como única posibilidad y del diálogo como rendición. ¡No es ingenuo creer que las guerras encuentran una paz justa solo con el diálogo! La Santa Sede aboga por implicar a la comunidad internacional, que es el tercer actor y que puede y debe hacer mucho para encontrar y garantizar soluciones adecuadas", afirmó Matteo Zuppi en una entrevista con el diario Corriere della Sera. Preguntado sobre el avance de su misión, el cardenal aseguró que "algo se está moviendo". "Tanto los rusos como los ucranianos han reconocido el papel de la Santa Sede. Los nuncios de las dos capitales están haciendo un excelente trabajo. Por supuesto, nos gustaría obtener muchos más resultados sobre el retorno de los niños [ucranianos]. No perderemos ninguna oportunidad de hacerlo", señaló. El enviado papal se mostró escéptico sobre la idea de utilizar algún precedente específico, como el de Mozambique, para lograr la paz entre Rusia y Ucrania. A juicio de Zuppi, Pekín podría jugar un papel importante en este sentido. "China es un recurso grande e indispensable. Y ciertamente puede ayudar a encontrar la paz en Ucrania", resumió. Desde Moscú ya han indicado en repetidas ocasiones que están dispuestos a negociar, pero Kiev ha legislado para prohibirlo. Occidente pide constantemente a Rusia que entable negociaciones, a lo que Moscú se ha mostrado dispuesto, pero al mismo tiempo hace caso omiso de las constantes negativas de Kiev al diálogo.Desde el Kremlin declaran que no hay requisitos previos para que la situación en Ucrania tome ahora un curso pacífico. La prioridad absoluta para Moscú es lograr los objetivos de la operación especial, lo que actualmente solo es posible por medios militares. En la capital rusa señalan que el conflicto ucraniano puede pasar a un curso pacífico si se tienen en cuenta la situación de facto y las nuevas realidades. Todas las exigencias de Moscú son bien conocidas, agregaron.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que si Ucrania desea un proceso de negociación, no son necesarios gestos teatrales y debe anularse el decreto que prohíbe las negociaciones con Moscú. Según él, Rusia nunca ha estado en contra de la resolución de la crisis ucraniana por medios pacíficos, pero respetando las garantías de seguridad rusas.A mediados de este diciembre, el mandatario reiteró que la operación militar especial continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.

