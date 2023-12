https://sputniknews.lat/20231225/en-plena-guerra-de-sanciones-rusia-registra-un-fuerte-crecimiento-industrial--1146889678.html

En plena guerra de sanciones, Rusia registra un fuerte crecimiento industrial

Los países no amistosos realizan espionaje industrial contra Rusia, que reside en los intentos de obtener los últimos desarrollos rusos, las características técnicas de su armamento, así como el personal experimentado, denunció Mánturov. "No se trata solo de espionaje (...) se informó en los medios que el FSB [Servicio Federal de Seguridad de Rusia] impidió un intento de asesinato de uno de los jefes de las empresas del complejo militar-industrial", añadió.Al mismo tiempo, señaló que la ingeniería electrónica, producción de grandes y medios volúmenes de productos químicos, que constituye una parte importante de la soberanía tecnológica del país y podría registrar un aumento de casi el 10% en 2023, así como de la de construcción de maquinaria y sistemas aéreos no tripulados experimentaron un fuerte desarrollo en 2023.En este sentido, el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia estima que en los próximos tres años las empresas especializadas producirán más de 8,5 mil aeronaves no tripuladas predominantemente rusas. En general, ya hay en Rusia unas 200 organizaciones que participan en el desarrollo o la fabricación de diversos tipos de sistemas aéreos no tripulados, añadió el vice primer ministro ruso.Asimismo, según sus datos, está previsto que en 2024 se produzcan en Rusia unas 20 aeronaves de corto recorrido SJ-100 y seis de medio recorrido MC-21. Compartiendo esta información, el oficial también prestó atención a la cooperación con China en el proyecto de un avión de largo alcance, destacando que la configuración de la interacción está cambiando.Además, el avión ruso de largo recorrido Il-96-400, que ahora se utiliza principalmente para vuelos oficiales y de transporte de carga, podría llegar a convertirse en un avión de pasajeros. El vice primer ministro ruso declaró que en marzo de 2024 se tomará una decisión sobre su remotorización.De acuerdo con el plan del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia, la industria manufacturera crecerá casi un 7% en 2023, pese a valoraciones poco positivas de varios expertos durante el año en curso. Según Mánturov, uno de los principales motores del crecimiento es la industria automovilística, que, acorde a sus estimaciones, es de un 15% interanual en 2023 en Rusia."Estamos hablando de unas 700.000 unidades en todos los segmentos: autos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, autobuses y camiones", detalló. El resultado de 2023, prosiguió, "está por encima del plan inicial previsto en la estrategia del desarrollo del sector automotriz".Mánturov mencionó en particular que Rusia ya fabricó en lo que va de 2023 más de 480.000 vehículos de pasajeros, 10.000 más de lo previsto, y añadió que el Estado tiene la intención de mantener en 2024 todas las tendencias positivas en producción industrial.Asimismo, informó que las exportaciones de fertilizantes minerales de Rusia podrían aumentar un 5% al cierre de 2023 en términos anuales, hasta 33,6 millones de toneladas. Al cierre del año en curso, el país prevé producir 58,5 millones de toneladas en peso físico, "un 8% más que en 2022, cuando se produjeron 54,3 millones de toneladas". El ministro ruso destacó que el país está entre los líderes mundiales en el respectivo mercado, tanto en términos de exportaciones, como en calidad de los productos.En cuanto a 2024, continuó, Moscú planea producir casi 60 millones de toneladas de este tipo de fertilizantes y exportar unos 35 millones de toneladas.

