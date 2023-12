https://sputniknews.lat/20231225/las-grietas-en-la-alianza-del-mar-rojo-ponen-de-manifiesto-el-agravio-de-europa-hacia-eeuu-1146899263.html

Las grietas en la alianza del mar Rojo ponen de manifiesto el "agravio de Europa hacia EEUU"

Las grietas en la alianza del mar Rojo ponen de manifiesto el "agravio de Europa hacia EEUU"

Un portavoz del Ministerio de Defensa español declaró el domingo 24 de diciembre a 'AFP' que su país no participará en la llamada Operación Guardián de la... 25.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-25T20:13+0000

2023-12-25T20:13+0000

2023-12-25T20:13+0000

defensa

eeuu

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes

hutíes

reuters

global times

israel

lloyd austin

política

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/11/1146663060_0:61:3421:1985_1920x0_80_0_0_29091ee869b9afbc35b3c5111da490b5.jpg

"La Operación Guardián de la Prosperidad organizada por Estados Unidos tiene un fuerte matiz político, es decir, salvaguardar los intereses nacionales de Israel", afirma el medio. Según un editorial del Global Times, las acciones de Israel en Gaza han despertado la ira de la comunidad internacional. Y es que, de acuerdo con información oficial, más de 20.000 palestinos han sido asesinados por el asedio israelí, más de 50.000 han resultado heridos y gran parte de la Franja palestina ha quedado destruida. Algunos países europeos han empezado a discrepar de Estados Unidos en el conflicto palestino-israelí. "El objetivo de EEUU al crear la alianza del mar Rojo es, por un lado, comprobar si sus aliados comparten con él las mismas convicciones sobre esta cuestión. Por otro lado, Washington está aprovechando las acciones diplomáticas multilaterales para encubrir su apoyo unilateral a Israel", afirma el diario.Además, el Global Times recuerda que los aliados de la Casa Blanca siempre comparten su postura, "pero eso no significa que apoyen ilimitadamente las frenéticas posiciones adoptadas por el país norteamericano en todas las cuestiones, especialmente cuando la postura de EEUU es contraria a sus propios intereses". La medida disgustó a Madrid y desató tensiones entre las partes. Se percibía el fuerte deseo de Washington de controlar Europa y la lucha del continente por controlar su propio destino. "Por decirlo sin rodeos, Estados Unidos trata a Europa como a un lacayo".El Global Times cita al expertoo en estudios europeos Gao Jian, de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, quien dijo que "Europa ha pagado un precio enorme por la alianza transatlántica. Europa espera conseguir la independencia estratégica, pero no es capaz de hacerlo".Y mientras EEUU anunció una "operación multinacional" para ayudar a "salvaguardar el tráfico comercial de los ataques del movimiento de hutíes en Yemen", algunos países no han confirmado su participación, mientras que otros han afirmado que sus esfuerzos para ayudar a proteger el tráfico comercial del mar Rojo se enmarcarán en los acuerdos navales existentes y no en la nueva operación norteamericana.Así, el Ministerio de Defensa francés declaró que apoyaba los esfuerzos para garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo y sus alrededores, y afirmó que ya operaba en la región; sin embargo, dijo que sus buques permanecerían bajo mando francés, sin especificar si desplegaría más fuerzas navales, informó Reuters. Italia, por su parte, afirmó que sus esfuerzos forman parte de sus operaciones actuales y no de la Operación Guardián de la Prosperidad. Mientras que España reiteró que "no participará unilateralmente en la operación del mar Rojo", sino sólo en misiones dirigidas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o en operaciones coordinadas por la Unión Europea."Puede que Europa no quiera volverse desagradable con EEUU, pero su agravio hacia EEUU se acumulará y las divergencias entre EEUU y Europa se ampliarán", señaló Gao al Global Times. "En esta ocasión, la Operación 'Guardián de la Prosperidad' de EEUU ha puesto de manifiesto sus vergüenzas", estimó.

https://sputniknews.lat/20231224/operacion-de-washington-en-el-mar-rojo-olas-de-unidad-o-mareas-de-confusion-1146858420.html

https://sputniknews.lat/20231225/navieras-japonesas-desvian-sus-barcos-para-evitar-ataques-huties-en-el-mar-rojo-1146887765.html

eeuu

israel

mar rojo

palestina

franja de gaza

yemen

españa

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes, hutíes, reuters, global times, israel, lloyd austin, política, seguridad, 🌍 oriente medio, mar rojo, palestina, franja de gaza, yemen, españa, unión europea (ue), 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto