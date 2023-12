https://sputniknews.lat/20231225/netanyahu-afirma-que-las-fdi-le-piden-continuar-la-operacion-en-gaza-hasta-el-final-1146895797.html

Netanyahu afirma que las FDI le piden continuar la operación en Gaza "hasta el final"

MOSCÚ (Sputnik) — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que los militares le piden continuar la operación en la Franja de Gaza "hasta el... 25.12.2023

"Acabo de volver desde la Franja de Gaza, me reuní allí con una división de reservistas en el campo. Todos me pidieron una sola cosa: no debemos parar; debemos seguir hasta el final", declaró Netanyahu al partido gobernante Likud citado por el medio. Asimismo, prometió que Israel no detendrá su lucha y "profundizará los combates" en los próximos días. El 24 de diciembre, Netanyahu informó que las FDI ampliarán las operaciones militares en la Franja de Gaza para garantizar la derrota del movimiento palestino Hamás. El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel desde la Franja de Gaza causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a unos 240 rehenes. En respuesta, Israel declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra instalaciones en Gaza, incluidas las civiles, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. El 27 de octubre, Israel lanzó una incursión terrestre a gran escala en la Franja de Gaza. La campaña de bombardeos dejó hasta la fecha más de 20.600 muertos y más de 54.500 heridos en el enclave palestino. Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, durante una tregua humanitaria pactada con la mediación conjunta de Catar, Egipto y EEUU, se canjearon 80 rehenes israelíes de Hamás, en su mayoría mujeres y niños, por 240 presos palestinos sin delitos de sangre. Además, las milicias palestinas liberaron a casi 30 cautivos más, en su mayoría tailandeses residentes en Israel. Unos 130 rehenes todavía permanecen cautivos en Gaza. Al expirar la tregua, las operaciones bélicas se reanudaron y el flujo de ayuda humanitaria que llega al sur del enclave palestino desde Egipto se redujo nuevamente a una quinta parte de lo que Gaza recibía antes de esa guerra, según la ONU. Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

