"La Administración de Biden incendió la credibilidad de Washington en materia de derechos humanos"

26.12.2023

De acuerdo con un artículo de Responsible Statecraft, la política exterior de Estados Unidos se ha visto aún más comprometida en los dos últimos meses, cuando el presidente Joe Biden dio al Gobierno israelí un cheque en blanco para librar una brutal guerra en la Franja de Gaza."Aunque Estados Unidos no tenía ninguna obligación de apoyar esta guerra, el presidente se empeñó en convertirla en una de sus políticas emblemáticas y la vinculó estrechamente con el apoyo a Ucrania en su retórica pública", abunda.Aunque el apoyo hacia Israel ha sido total, destaca el texto, Biden no ha logrado argumentar de forma convincente que el apoyo incondicional a la campaña de Tel Aviv sea lo mejor para Estados Unidos, y los costes de ese apoyo han ido aumentando desde entonces.Al respaldar de esa forma al Estado hebreo, el mandatario norteamericano habría expuesto a las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria a nuevos ataques de las milicias locales, y también ha provocado un aumento de los riesgos para los buques estadounidenses en el mar Rojo, ya que los hutíes han estado lanzando ataques contra el transporte marítimo comercial en protesta por el asedio militar contra Gaza.Pero quizá el error más impórtate es que el apoyo estadounidense a Israel en Gaza ha vinculado al país angloparlante con una campaña de bombardeos indiscriminados y de un asedio punitivo que ha matado a decenas de miles de personas en Gaza, muchas de ellas mujeres y niños, y está llevando a cientos de miles de civiles palestinos a condiciones de hambruna, mientras casi la totalidad de la población gazatí ha sufrido desplazamiento forzado."La Administración de Biden no sólo ha incendiado lo que quedaba de la credibilidad de Washington en materia de derechos humanos y derecho internacional, sino que ha asociado estrechamente a Estados Unidos con los crímenes de guerra cometidos contra civiles palestinos", subraya el artículo.

