"Al final, probablemente se transferirán algunos fondos. Mi predicción es que en algún momento el Gobierno estadounidense llegará a algún acuerdo [con el Congreso]. Pero eso no se traducirá en una victoria sobre Rusia, eso no será posible", consideró el especialista.Según Davis, el acuerdo final entre el Congreso y la Casa Blanca supondrá una cantidad mucho menor que la buscada por el presidente estadounidense, Joe Biden, quien no ha logrado convencer a los legisladores, especialmente los miembros de la bancada republicana, de apoyar su proyecto, que incluye más de 110.000 millones de dólares para Kiev.El experto sugirió que Estados Unidos no ignora los malos resultados ucranianos en el campo de batalla, pese a las cuantiosas transferencias de dinero y apoyo militar de parte de Occidente, especialmente durante la fallida contraofensiva de verano. Washington "se ha dado cuenta de que la victoria de Ucrania es imposible", señaló Davis.Recientemente, el líder demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, admitió que los parlamentarios de la llamada cámara alta no han llegado a un acuerdo para ayudar a Ucrania, ya que la cuestión ha demostrado ser difícil. Así, el trabajo continuará en enero.El viernes 22 de diciembre, un alto cargo del Ministerio de Defensa de Ucrania fue detenido por su rol en una supuesta trama corrupta vinculada a compras a precios inflados de municiones por un valor de casi 40 millones de dólares, reforzando todavía más el argumento esgrimido por los republicanos de que enviar dinero de los contribuyentes estadounidenses significa continuar llenando los bolsillos de los funcionarios de Kiev en operaciones irregulares.

