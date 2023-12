https://sputniknews.lat/20231226/nueva-caravana-hacia-eeuu-la-punta-del-iceberg-de-la-crisis-migratoria-1146920993.html

Nueva caravana hacia EEUU, la "punta del iceberg" de la crisis migratoria

Miles de personas iniciaron el llamado "éxodo de la pobreza", desde el sur de México hacia EEUU. La movilización ocurre en una semana de reuniones entre altos funcionarios de ambas naciones. En otro orden, abordamos la reciente escalada de violencia en el departamento colombiano de Cauca.

2023-12-26T22:00+0000

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/1a/1146922464_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_93649e88f85153381c7895c1ea020659.jpg

El último fin de semana, unos 10.000 migrantes partieron rumbo a EEUU desde el sur de México (Tapachula, Estado de Chiapas) en protesta por la falta de permisos tránsito para avanzar hacia el norte.La caravana, llamada "éxodo de la pobreza", comenzó luego de conocerse el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de haber logrado un "acuerdo" con el Gobierno de Joe Biden.La idea transmitida por AMLO es que ambas naciones colaborarán para una mayor contención del flujo migratorio. Del actual "éxodo" participan personas de una veintena de nacionalidades.En rueda de prensa, Luis García Villagrán, activista y organizador de la caravana, expresó que la medida se tomó porque el Estado mexicano "no nos dejó opción".A criterio de Andrade, estas movilizaciones "son utilizadas por sectores conservadores de EEUU para exigir leyes aún más duras que las actuales, además de englobarse en el panorama electoral de ese país"."Esta crisis va a continuar, dado que no se garantiza desde los países de alta migración porque las condiciones económicas allí no son las adecuadas para que estas personas permanezcan", señaló el entrevistado.El experto mexicano se refirió al momento en el que ocurre esta caravana, cuando se esperan encuentros de funcionarios de alto nivel en migración entre Washington y Ciudad de México.También conversamos con Alberto Moritz Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Según el experto, esta movilización se debe entender en un contexto histórico y en un presente muy complejo, marcado por la necesidad de las personas de unirse con un propósito en común".Entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, la cifra de migrantes detenidos en los cruces fronterizos con EEUU creció un 31%.De 53.016 se pasó a 69.462 detenciones, revelan datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP).En otro orden, abordamos la reciente escalada de violencia en Colombia. En el departamento del Cauca (suroeste), en la semana del 16 al 22 de diciembre hubo varias víctimas asesinadas por hombres armados.Entre los fallecidos figuran líderes sociales y el alcalde del municipio de Guachené, Elmer Abonía Rodríguez.Conversamos con el periodista de ese departamento Juan David Ortega.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

