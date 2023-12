https://sputniknews.lat/20231226/opositor-argentino-respalda-medidas-de-milei-hay-voluntad-para-darle-gobernabilidad-1146921492.html

El presidente argentino, Javier Milei, llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso para que se traten proyectos durante el receso de verano. En México... 26.12.2023, Sputnik Mundo

El Gobierno argentino oficializó un llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso desde este martes 26 hasta el 31 de enero, para tratar temas específicos que el presidente Milei dispuso.Son 11 proyectos de ley los enviados, siendo los más relevantes los que impulsan la "reforma del Estado", la restauración del impuesto a las ganancias y el cambio de formato de boletas electorales.Asimismo, continúa el debate por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica más de 300 leyes sin debate en el Congreso."La mejor forma de darle respaldo al DNU es el debate en el Congreso, porque hay voluntad para eso, para darle gobernabilidad a un ejecutivo que recién arranca. Pero hay muchas cuestiones que no son urgentes", dijo a Cara o Ceca el diputado nacional Martín Maquieyra.Por su parte, el abogado constitucionalista Gustavo Arbello afirmó que "el problema es que esto es un gancho para meter bajo el paraguas de una emergencia todas las cosas que tenía ganas de introducir en un paquete y que sabía que era difícil tener mayorías. Los DNU son para la urgencia y no para ganar capital político".En otro orden, el diputado Maquieyra rechazó el llamado a movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) para este 27 de diciembre, en contra del DNU. "Hay que darle tiempo al presidente para que corrija los descalabros económicos. No me parece mal que se le planteen cosas, pero un paro general sería desestabilizador, sobre todo cuando los sindicalistas callaron durante cuatro años".Crisis migratoria en MéxicoMiles de personas se concentran en distintos lugares de México en busca de cruzar la frontera con Estados Unidos y comenzar una nueva vida allí. Desde Washington, quieren contener esta afluencia y por eso los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador mantuvieron una conversación para acordar políticas al respecto."Se está complejizando el problema de los migrantes: hay una mayor presencia de ellos en el norte del país, que buscan cruzar a EEUU. Además, se identificaron redes de trata de personas que buscan aprovecharse de su situación", sostuvo en diálogo con Cara o Ceca Ignacio García, periodista de México.Además, comentó que la candidata presidencial Claudia Sheinbaum lleva amplia ventaja para las elecciones del año que entra. "Aparece como favorita por 30 puntos y su ventaja hoy parece ser irreversible. Ella es la continuidad de este proyecto político", detalló.

